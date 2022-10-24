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母親過世後慈祥繼父突翻臉 「1招霸佔遺產」遭質疑：早有預謀

聯合新聞網／ 綜合報導
一位女大生無助表示，在母親過世後，繼父不僅將她趕出家門，還霸佔了外公留下的遺產。示意圖／ingiamge
一位女大生無助表示，在母親過世後，繼父不僅將她趕出家門，還霸佔了外公留下的遺產。示意圖／ingiamge

遺產分配是許多家庭的亙古難題，近日有名剛上大學的女孩就上網求助，聲稱原本對她疼愛有加的繼父在母親過世後突然翻臉，不僅將她趕出家門，還霸佔了外公留給母親的遺產，網友們了解事情始末後紛紛表示心疼，並懷疑繼父早有預謀。

一名女網友在臉書社團「匿名公社」發文哭訴，她表示媽媽過世才不到半年，本來一直很疼愛她的繼父就突然以「不是他的孩子」為由將自己趕出門，還霸佔了外公留給媽媽的一棟透天厝及約300萬現金，她無助表示，「明明是我外公的遺產，為什麼趕出去的會是我？」

原po解釋，父母在她國小5年級時離異，媽媽帶著她嫁給繼父，雙方都是二婚，並與繼父生了一個小妹，繼父之前也有2個比她大的兒子。後來媽媽在她高一時罹癌，繼父稱怕有遺產稅，要求媽媽先把從外公那繼承的房子過戶給自己，「我是到我媽過世後才知道，房子已經在爸爸名下，我媽媽生病到過世只有2年」。

原po接著表示，繼父說他因為媽媽生病花光了錢還背了債務，因此房子是媽媽補貼給他的，但原po完全不同意，「我媽生病時大多都是保險金支付，有時醫生建議用自費藥他也不肯，看護也是阿姨和舅舅請的，我不知道他所謂的債務是哪裡來的」。

網友們聽聞原po遭遇後十分心疼，「好難過，為什麼繼父在媽媽生前對妳很好，媽媽走了卻翻臉不認人，好可怕，不知他計劃了多久」、「因為到時媽媽過世，房子有三個繼承人，要繳遺產稅，用這種理由說服妻子，好聽又不跳針，我只能說，就是算計」。

也有網友指出還有希望，「看時間，時間短一樣歸為遺產，房子又是娘家的可要回一半」、「特留份只針對遺產，這個例子只能爭取財產的移轉贈與是否在繼承日二年內完成」。不過原po對此回應，「問過一些人，他們都覺得沒辦法了，因為是在我媽生前過戶的，存款也很早就搬空」。

遺產 透天厝 罹癌

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