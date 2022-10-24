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家裡做殯葬業⋯男友爸一句「快成親家了」硬拗喪葬費 讓她火大：才交往半年

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女網友家裡經營殯葬事業，沒想到卻被交往半年男友的爸爸硬拗喪葬費，讓她非常火大。 示意圖／ingimage
一名女網友家裡經營殯葬事業，沒想到卻被交往半年男友的爸爸硬拗喪葬費，讓她非常火大。 示意圖／ingimage

日前一名家裡經營殯葬事業的女網友分享，與男友交往才半年之久，男友爸爸在男方親戚過世時請她幫忙，怎料事後竟以「都快成親家了」為由不願支付費用，故事曝光後讓網友聽了都直呼誇張。

原PO在臉書社團「匿名公社」發文透露自己家裡是做殯葬業的，由於前陣子男友的叔公過世，男友爸臨時找她幫忙，原PO爸爸也撥人手去接下這項工作。等男友叔公的後事處理結束後，原PO和男友爸談處理費用卻被嗆「都快成親家了，還跟他談什麼錢」，這讓原PO聽了當場氣炸，怒轟「我跟男友才交往不到半年，而且感情也還沒穩定到談婚論嫁，什麼叫做快成親家？」

原PO回憶處理該起身後事的過程，當初男友爸什麼都挑最大、最好的，連鄰居都誇說「好捨得用錢」，簽收時也跟廠商說「錢會跟我爸算」，質疑男友爸認為佈置完成、不付錢也沒人敢拆，但原PO哥哥氣不過，把所有花盆、禮桌搬走，男友爸才驚覺事態嚴重。

原PO男友爸趕緊叫兒子向原PO「求情順便求婚」，更強調要在百日內辦婚禮，事情發展讓原PO看傻眼，直呼「一場喪禮看清男友家人的為人，雖然（分手）會痛一陣子，但總比嫁進去還好」。

網友們聽了這段誇張故事也都無奈感嘆，「親兄弟都明算帳了，更何況是他們⋯一事歸一事、一筆歸一筆，如果令尊有承諾就是另一回事了」、「哪來的臉？竟然敢這樣硬拗喪葬費啊」、「阿彌陀佛！一場喪葬能認清也滿特別的」。

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