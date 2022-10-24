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外送員本要上樓送餐給「隔離中」客人遭阻 管理員霸氣1句話揭穿陰謀

聯合新聞網／ 綜合報導
國內疫情大爆發，許多大樓與企業為了降低染疫風險，紛紛在大樓門口設置快遞送餐送貨區，讓外送人員送到門口後，由住戶或員工下樓自取。報系資料照／記者杜建重攝影
國內疫情大爆發，許多大樓與企業為了降低染疫風險，紛紛在大樓門口設置快遞送餐送貨區，讓外送人員送到門口後，由住戶或員工下樓自取。報系資料照／記者杜建重攝影

美食外送服務既方便又快速，因此許多人的一日三餐都靠外送解決，但日前一名外送員就分享他本來要替「隔離中」的客人送餐上樓，卻被管理員阻擋在一樓大門、不讓外送員完成送單，之後管理員對他說出「客人的陰謀」反而迎來許多人大讚「太霸氣了！」

原PO在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享某天去送餐的過程，當他抵達送餐地址時，向大樓管理員表示要送餐給10樓住戶，但警衛告知他外送餐點一律要放置在一旁的桌子上。

聽到管理員說明送餐規定後，原PO透露由於點餐客人確診隔離中，他必須要送上樓給客人才可以，沒想到警衛一聽卻霸氣回應「隔離個屁，都隔離半年了還在隔離，剛才看到她屁顛屁顛的下樓買早餐而已，（餐點）放桌上，我叫她自己下來拿」。

許多外送員都被管理員霸氣的舉動給感動了，紛紛留言直呼「遇到像土地公一樣霸氣又正義的資深保全，就是爽」、「這是個好警衛，連他都看不下去了」、「就是喜歡這種帶種的警衛，叫客人下來」、「每天都肖想隔離，哪有這麽爽的事！」、「突然明白英雄不是只有穿披風的」。

外送員 保全 奇聞 隔離

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