「生日送媽媽廚餘機」成無限惡夢 他氣炸：鄰居像蟑螂狂來

鄰居一直上門打擾，讓人相當受不了。一名男網友在臉書抱怨，最近送了一台廚餘機當媽媽的生日禮物，不過對面的鄰居大嬸，知道他們家裡有廚餘機後，就常常跑來倒廚餘，原po覺得太誇張，和媽媽溝通還被念「做人不要這麼小氣」，他不滿說「大嬸像蟑螂一樣難纏，已經受不了了」。

一名男網友在臉書「爆廢公社公開版」發文抱怨，前陣子他買了一台廚餘機送媽媽當生日禮物，結果對面鄰居大嬸知道後，每周都會上門至少兩次來倒廚餘，每次待都至少一個小時起跳，而且她講話很大聲，都會吵醒早上還在睡覺的原po，於是他不滿的和媽媽提出，請她不要再來。

但媽媽聽到抱怨後卻先幫鄰居說話，要原po「做人不要這麼小氣」，甚至還念他「不要認生，你都幾歲的人，要多去接觸人交朋友」，但原po表示因為上班很累，假日只想要休息，媽媽則繼續說「再怎麼累也不要悶在房間不出來，至少要出來打招呼，鄰居問起你時，每次都要幫你解釋」。

原po和媽媽多次溝通，但都沒效，還會被反念。 圖／爆廢公社公開版

原po表示已經和媽媽溝通很多次了，但都沒有用，兩人關係也因此鬧僵，鄰居也都在假惺惺的關心，反過來勸他不要對媽媽講話這麼火爆，他很懊惱的問「面對這樣的惡鄰居除了搬出去住之外，還有什麼辦法？大嬸像蟑螂一樣難纏，我已經受不了了！」。

對此，網友也紛紛回應，「以前我買一臺按摩椅給爸媽，結果公園的阿公阿嬤，都來我家排隊，還要準備泡茶，點心，搞不懂？」、「呵呵，我家也是這樣，朋友說的鄰居說的都是聖旨，我說的就是狗屎，重點是付房貸的是我，睡不好的也是我」、「跟你媽溝通把廚餘機送她、換她過去倒廚餘跟聊天」。

不過也有人認為，「住在爸媽家，就是得接受爸媽的生活方式，若不能接受，就藉機搬出去住，自己也快活」、「廚餘機不是重點，重點是媽媽需要朋友聊天」、「房子誰買，誰就有權決定讓誰來家裡」、「總比媽媽一個人失智好。媽媽有自己的人際關係，子女才會大自由，有人可以互相照看」。