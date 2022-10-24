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流動率超高！超商加盟主因「請人難」被迫收店 網友點出關鍵

聯合新聞網／ 綜合報導
不少人都覺得超商員工的薪水太低，非新聞當事店家。 示意圖／ingimage
不少人都覺得超商員工的薪水太低，非新聞當事店家。 示意圖／ingimage

台灣的超商密度相當高，時常走沒幾步就有一間，加上大多都是24小時營業，所以對於人力的需求也很大。日前一名網友在網路上發文，提到超商很難請人的狀況，而貼文曝光後也掀起討論，有網友點出最大關鍵就是薪水太低。

日前一名網友在PTT上以「超商老闆請人很難？」為題發文，原PO透露朋友有加盟超商，過去都是賺錢的，但最近卻傳出要收店。然而，原PO表示收店的原因是「店員太難請」，大多新進員工都待不久，或是經常臨時請假，導致店長都要自己上班頂替。對此，原PO好奇詢問大家「請問現在中南部超商很缺工嗎？少子化開始影響了嗎？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「跟飯店業九成像」、「南部很多超商最近都請老人」、「那種死薪水又包山包海誰要做」、「我這邊超商加盟是家族式經營」、「外送好賺又沒有一堆事情，而且不需要面對奧客」、「我這邊大夜大概兩個月就換人」、「以前都是年輕的在做，現在有看到中年人了」、「看那堆取貨就想吐」。

其中，最多網友提到難請人可能是因為薪水太低，「以超商店員要求的反應力，我認為薪資有點過低」、「錢給多一點就沒有問題了」、「基本薪資不高，福利也不多，真的不好請」、「超商也是慣性延遲下班的職業，薪資太低沒人要做啦」、「要求的技能越來越多，薪水還是屬於低層」、「超商現在要做的事超複雜，薪水一樣是最低」。

PTT 超商 薪水 薪資 少子化

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