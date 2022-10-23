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里長穿選舉背心挨家挨戶送蛋糕算賄選？ 網：先檢舉再說

聯合新聞網／ 綜合報導
里長送的蜂蜜蛋糕。圖擷自Dcard
里長送的蜂蜜蛋糕。圖擷自Dcard

2022縣市長選舉（九合一選舉）將在11月26日登場，許多候選人紛紛拜票，不過有網友收到里長送的蜂蜜蛋糕，並詢問「這樣算不算賄選呢？」許多網友紛紛建議去檢舉。

原PO在Dcard表示，昨晚收到里長送的古早味蜂蜜蛋糕，在送的過程中有穿著選舉背心，且幾乎每一戶都有送，因此詢問網友「這算是賄選嗎？還是一般送禮的概念？若是賄選，應該檢舉嗎？」

有網友認為可以撥打「檢舉賄選專線0800-024-099」，先檢舉再看里長如何解釋，假如買起來超過30元就是賄選，不過也有人補充，可能里長是用優惠價買的，換算後一個人不超過30元，不過也有人認為可能是里長熱心分送或是他親友自己手工做的。

據「法律白話文運動」解釋，真正判斷是否成立賄選的關鍵在於「會不會動搖選民的投票意志，金額高低只能算是一個輔助判斷標準」。而「賄選犯行列舉」中也表示，只有宣傳物品才有考量價值是否超過30 元的問題，如果是「現金或現金的替代品」，不管有沒有超過30元，解釋上都有可能會構成賄選。

許多人認為可以檢舉，「直接檢舉」、「邊吃邊檢舉」、「只要有心，任何事情都是賄賂」、「抓起來，最討厭這種遊走邊緣的人，煩不煩」、「應該算賄選，我家這邊上次選舉的時候兩個候選人，一個送茶葉，一個送肉乾」。

Dcard 賄選 2022大選

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