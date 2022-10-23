沒水準！好市多兒童書籍未出售包膜先被拆 網點出：家教問題

沒有消費者願意購買到有瑕疵的商品，有網友發現好市多尚未售出的書籍，外包裝的塑膠封膜被拆開，讓許多不知情的小朋友坐在地上看書，此舉令許多網友大罵「沒水準」。

有網友在臉書社團「Costco好市多商品經驗老實說」上表示，不知情的女兒拿了一本書問說可不可以買，但原PO卻覺得不對勁，推測童書應該是好幾本一起賣的，結果將書本放回時竟然發現包書的封膜被拆開了，再加上注意到地上有孩子在看書，並不確定是誰將封膜拆開，但還是驚呼「真是打開眼界了」。

另有網友表示不意外，先前曾看過有家長直接拆開書本的膠膜給小孩看，結果小孩坐在推車裡慢慢看、大人慢慢逛，要結帳前再把書放回去書架。許多人留言，「這樣超沒品」、「真的很難想像這種人的心態到底是什麼」、「拆開封膜過份了」、「除了自有品牌，商品都是廠商寄賣的，好市多根本不痛不癢」。

也有人分享曾跟服務人員檢舉，但他們卻一副大驚小怪的樣子，並建議好市多應重視這種問題，多次看到書籍被如此對待，遇到沒水準的客人，令人購買慾全消。

其他網友則紛紛表示，「家長沒教好，不管在哪裡，拆人家東西就是不對」、「你沒看過貼紙被貼光光的貼紙書嗎」、「買過一本書，結果回家看收據價格才知這應該是四本⋯」、「也有可能是被拆封後，小朋友才拿來看的」、「沒公德心小孩，源自於家長的縱容」。