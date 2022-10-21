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到髮廊洗頭結帳時被告知「需多付50元」 一聽加價原因她氣炸

聯合新聞網／ 綜合報導
因為頭髮長度比較長，所以原PO需要多付50元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage
因為頭髮長度比較長，所以原PO需要多付50元，非新聞當事人。 示意圖／ingimage

每間髮廊洗髮的費用都不同，有些店家是均一價，也有些是依照頭髮長度計價。日前一名網友在臉書上發文，氣憤表示某間髮廊竟然沒有事先告知，直到最後結帳時才說因為頭髮長度要額外加錢，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，原PO透露之前去髮廊洗頭，明明進門時店員就有清楚看到頭髮長度，加上在洗的過程中也沒有告知，直到結帳時才說因為頭髮比較長，所以費用要加50元。對此，原PO感到非常不滿，認為店家為什麼沒有事先講，而是洗完後才說。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「真的就是感覺問題，事先有告知都可以接受，別先斬後奏」、「這種黑店不會再去第二次」、「確實提早告知會比較好，但是現在很多髮廊其實不接純洗頭了」、「我會問，那光頭來洗是不是要回饋錢或是免費」、「我去某家洗頭還要先用尺量過長度才報價」、「要加錢要先講，洗完才講不誠實」、「我也會很討厭這種商家，事前說很難嗎？尤其是洗到一半才說更討厭」、「這種本來就應該要提早說，就當一次店別去了」。

也有網友分享類似經驗，「我是被加過100」、「我也遇過，頭上都還是泡泡時才告知有長度要加50，之後不再光顧」、「我前幾天去洗頭，結帳時老闆說我頭髮剪短了少收50，真的也有這樣的店」、「我之前也是去一家，洗完才跟我說剛剛用瞬護要加50，用的時候說都沒說」、「我之前頭髮很長的時候，也是已經在沖水的時候說要加收50」、「我的是洗完說下次要加100」、「我還遇過水沖下去時，才和我說這頭髮長度要加100」。

頭髮 髮廊 洗髮 爆怨公社

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