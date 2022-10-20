路邊紅豆餅1顆竟要45元？ 他傻眼：快追上雞排了

一名網友分享自己在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到價錢竟要「45元」，讓他相當訝異，價格已與過去求學時期「3個20元」完全不同，引來許多網友論戰。

一名網友19日在PTT八卦版發文表示，自己剛在路邊隨便買一個紅豆餅，沒想到一個紅豆奶油雙餡竟要價45元，這讓他不禁回想，以前補完習去巷口買紅豆餅時，是「3個20元」的價格，根本又大又香。

看見紅豆餅已經呈現1個45的價格，讓原PO直喊「快追上雞排了吧？」，許多認同原PO的網友紛紛留言回應，表示「好貴」、「某牌連鎖的，一個都可抵便當了」、「紅豆餅裡包了房租，房租才是本體，改叫房租餅」、「今年的物價真的有誇張到」。

也有持不同意見的網友，表示「有便宜的你又不買」、「你要去菜市場找阿嬤買啊」、「誰叫你去有店面的」、「路邊攤隨便買CP值屌打」、「笑死盤子，我家巷口阿婆一個5塊」、「你吃的是包裝」、「要比也拿同級的比」。