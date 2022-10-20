快訊

萬華槍擊案槍手自戕為何能開2槍？資深刑警分析有2個可能

上班開瀏覽器用「無痕模式」讓人安心？抱歉…老闆仍可以看到你開的網頁

批赴日補打疫苗方案緩不濟急 周玉蔻：高端應出錢免費PCR

堅持不想簽！信用卡「簽名欄空白」被拒刷 網曝恐怖後果

聯合新聞網／ 綜合報導
有網友信用卡背面沒簽名，遭店家拒絕刷卡，銀行業者也表示，若沒簽名遭盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。 圖/pixabay
有網友信用卡背面沒簽名，遭店家拒絕刷卡，銀行業者也表示，若沒簽名遭盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。 圖/pixabay

現在很多人消費都改用信用卡付款，方便之餘還有銀行提供的各種優惠，但仍存在著被盜刷的風險。近日有民眾抱怨，表示自己不想在信用卡背面的簽名欄簽名，結果消費時被拒絕刷卡，對此銀行業者建議，還是簽一下比較好，若沒簽名被盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，劈頭就說「奇怪！我信用卡背面就是不想簽名啊！」，他表示就算有被盜用的風險，但就還是不想簽名，但卻因為沒簽名的緣故而被拒絕刷卡，讓他相當困擾外，也直呼「我就不相信每個人都會簽名」。

對此，網友反應也兩極化，有一派認為「現在也很少用實體卡去盜刷了，沒關係」、「5張背後都沒簽名，沒遇過這種事」、「我有簽名一樣被海外盜刷，所以後來我也都不簽名了⋯」、「我都綁到手機了，很少拿實體卡」、「感覺留簽名在上面，還反而會被仿造盜簽」。

但有一派認為還是要簽名，「不照發卡銀行遊戲規則就不要用信用卡啊，哪有什麼事都照你走的」、「不要用就沒事了」、「你可以不簽名，店家也可以不讓你購買，現在很多小額支付都免簽，超過三千的會需要簽名」、「其實沒簽名可以沒收卡片，之前去刷卡銀行上課時說的」。

根據財團法人聯合信用卡處理中心說明，當信用卡簽名欄空白時，盜用者可以簽上任何形式的簽名，商家只會核對信用卡背面還簽帳單的簽名是否相符，所以冒用盜刷反而會變得更容易。金融監督管理委員會信用卡定型化契約範本，第8條也指出，若信用卡欄位空白，商店也可以拒絕使用信用卡交易。

根據「ETtoday新聞雲」報導，有銀行業者表示，信用卡背後簽名欄位如果留下空白，店家不僅可以拒絕刷卡外，如果有發生遺失、盜刷等情形，帳單金額可能要自己吞下。如果有被盜刷的情況，記得第一時間報警，讓銀行將這筆帳列為「爭議款」，能免於自行吸收。

信用卡

延伸閱讀

他怨「iPad漲價是看不起其他品牌？」 網曝：蘋果真的沒對手

大盤狂跌鴻海超穩⋯他問「能當存股？」 網曝原因：像牛皮股

台灣好偏「薪」！為何理組高薪、文組和服務業卻低薪？網曝這原因

國安基金護盤為何「死撐萬三」？ 網曝關鍵：時機敏感

相關新聞

堅持不想簽！信用卡「簽名欄空白」被拒刷 網曝恐怖後果

現在很多人消費都改用信用卡付款，方便之餘還有銀行提供的各種優惠，但仍存在著被盜刷的風險。近日有民眾抱怨，表示自己不想在信用卡背面的簽名欄簽名，結果消費時被拒絕刷卡，對此銀行業者建議，還是簽一下比較好，若沒簽名被盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。

女友上班穿著「背後全空」他不解 網見圖看傻：覺得勇敢

上班什麼樣的穿著才算得體呢？一名網友在Dcard發文分享，因為女友怕熱，上班總是穿的相當清涼，然而同辦公室男同事多，兩人也因此吵翻...

機車多久可以換一台？ 內行人曝：有定期保養可戰20年

機車方便又比汽車便宜，許多民眾會買機車來代步，日前就有網友指出，自己的機車已經騎了12年了，整台車變得又髒又舊，覺得該換一台了，好奇「大家的機車都騎多久？」

YouBike 2.0變得又重又難騎？ 兩派網友分析揭開優缺點

微笑單車現在有分YouBike 1.0以及YouBike 2.0，不僅外觀配色明顯不同，第二代的龍頭還有感應裝置，一眼就可以清楚分辨。不過，一名網友在網路上發文，透露自己覺得第二代非常難騎，而貼文曝光後也掀起討論。

高雄人才懂！機車停路邊「椅墊擺粗樹枝」 過來人揭背後用意

台灣時常傳出獼猴搶食事件，牠們還會入侵民宅和車內搶劫，甚至出現攻擊人類的行為。日前一名網友在臉書上發文，分享兩輛機車停在路邊時，都在車上卡了一根粗樹枝，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人揭開背後用意。

紅黃牌算什麼？電動自行車「掛住家門牌」 眾人笑翻狂猜用途

馬路上的車流量大，所有駕駛人都要根據法規行駛，同時也必須依照規定掛車牌。不過，有輛電動自行車的車牌非常特殊，居然是住家的門牌，而貼文曝光後也掀起討論。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。