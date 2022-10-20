堅持不想簽！信用卡「簽名欄空白」被拒刷 網曝恐怖後果

現在很多人消費都改用信用卡付款，方便之餘還有銀行提供的各種優惠，但仍存在著被盜刷的風險。近日有民眾抱怨，表示自己不想在信用卡背面的簽名欄簽名，結果消費時被拒絕刷卡，對此銀行業者建議，還是簽一下比較好，若沒簽名被盜刷，最嚴重恐怕要自己吞下帳單金額。

該名網友在臉書社團「爆怨公社」發文抱怨，劈頭就說「奇怪！我信用卡背面就是不想簽名啊！」，他表示就算有被盜用的風險，但就還是不想簽名，但卻因為沒簽名的緣故而被拒絕刷卡，讓他相當困擾外，也直呼「我就不相信每個人都會簽名」。

對此，網友反應也兩極化，有一派認為「現在也很少用實體卡去盜刷了，沒關係」、「5張背後都沒簽名，沒遇過這種事」、「我有簽名一樣被海外盜刷，所以後來我也都不簽名了⋯」、「我都綁到手機了，很少拿實體卡」、「感覺留簽名在上面，還反而會被仿造盜簽」。

但有一派認為還是要簽名，「不照發卡銀行遊戲規則就不要用信用卡啊，哪有什麼事都照你走的」、「不要用就沒事了」、「你可以不簽名，店家也可以不讓你購買，現在很多小額支付都免簽，超過三千的會需要簽名」、「其實沒簽名可以沒收卡片，之前去刷卡銀行上課時說的」。

根據財團法人聯合信用卡處理中心說明，當信用卡簽名欄空白時，盜用者可以簽上任何形式的簽名，商家只會核對信用卡背面還簽帳單的簽名是否相符，所以冒用盜刷反而會變得更容易。金融監督管理委員會信用卡定型化契約範本，第8條也指出，若信用卡欄位空白，商店也可以拒絕使用信用卡交易。

根據「ETtoday新聞雲」報導，有銀行業者表示，信用卡背後簽名欄位如果留下空白，店家不僅可以拒絕刷卡外，如果有發生遺失、盜刷等情形，帳單金額可能要自己吞下。如果有被盜刷的情況，記得第一時間報警，讓銀行將這筆帳列為「爭議款」，能免於自行吸收。