醫院診間狂貼5張「在看診請勿敲門」標語 網笑：看了更想敲

醫院是需要安靜的地方，為了保護病人隱私往往閉門看診，但時不時總是會有候診病人或家屬會突然敲門或直接開門，想要詢問醫護人員事情，打斷看診節奏。有網友在路上觀察學院分享一張有趣照片，只見某醫院診間狂貼5張「裡面在看診，請勿敲門」的標語，從5張偌大標語感受到醫護的無奈與怒氣，原po笑稱「你再敲門試看看！」

為何明明有張貼1張「請勿敲門」的標語，人們還是狂敲門，見到民眾講不聽，醫護氣到貼滿5張標語呢？心理學上有一個「禁果效應」，又稱「「亞當與夏娃效應」，指的是越是被禁止的事情，越是有吸引力，越是讓人想要反其道而行。這個心理一來出自好奇心理，一來出自逆反心理。

網笑稱這是人性，「看了好想敲」、「候診者：好的(直接開門)」、「相信我，還是有人會敲門，因為他們眼中只有門」、「你越這樣寫，大媽或阿伯更愛敲，固執愛唱反調，信不信？」、「貼這個根本沒用，你貼十張，他都照敲」、「通常都是敲了才發現那張紙，所以要貼很多張」、「門口這位阿姨看起來躍躍欲試」、「不敲，我怎麼知道醫生為什麼會跟前一個病患聊30幾分鐘，我的只看3分鐘」、「反倒是讓我意外的是，稍微懂中文的外國人會退一步看清楚文字後，決定不敲門」。

過來人哭哭，「就像疫情第一年藥局門口都貼口罩售完，還是一直有人問：『真的賣完了喔？』、『一個都沒有了喔？』」、「完全是我的心聲，常常有病人都沒看燈號，直接衝進來」、「長輩都直接開門的，尤其是看皮膚科要脫衣褲內診，尷尬死，有夠白目」、「真的要尊重一下別人隱私，萬一裡面有民眾在看痔瘡，敲門進去其實超沒禮貌，還會拖到看診節奏」、「他們照敲門說：醫師，我問一下不用五秒鐘啦！（這句話講完已經五秒鐘了）。」

也有人替長輩緩頰，「看得出來崩潰XD！不過很多看診、敲門的應該是高齡人士，他們的識字率偏低，要裝小型播放器」、「他們不識字阿！敲門會安心點」。