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女友上班穿著「背後全空」他不解 網見圖看傻：覺得勇敢

聯合新聞網／ 綜合報導
網友分享女友怕熱，上班總是穿的偏清涼，兩人卻為此吵過不少架。圖／擷自Dcard
網友分享女友怕熱，上班總是穿的偏清涼，兩人卻為此吵過不少架。圖／擷自Dcard

上班什麼樣的穿著才算得體呢？一名網友在Dcard發文分享，因為女友怕熱，上班總是穿的相當清涼，然而同辦公室男同事多，兩人也因此吵翻。對此，他也在文中附上女友上班「最誇張的穿著」，掀起網友們議論。

原PO附上兩張他認為女友最誇張的上班穿著，一張只見她穿後空高領上衣，不僅背部全空，內衣肩帶也一覽無遺；另一張則是女友的超低胸穿著，只靠衣服內襯支撐、沒穿胸罩，讓他無奈發文求網友看法取暖。

談及女友工作場合，原PO指出一開始有2位女同事及1名男主管，後來女同事都辭職了，因此辦公室就剩原PO女友跟男主管兩人。原PO坦承和女友吵架少不了，但她卻堅信男同事都已婚，且主管若有覺得不妥會告知，讓他嘆「男人看都來不及還阻止呢？」

原PO附上兩張他認為女友最誇張的上班穿著，一張穿後空高領上衣「背部全空」；另一張則是女友的超低胸穿著。圖／擷自Dcard
原PO附上兩張他認為女友最誇張的上班穿著，一張穿後空高領上衣「背部全空」；另一張則是女友的超低胸穿著。圖／擷自Dcard

貼文一出，網友們第一反應多認為這樣的穿搭不好看，「第一個我看到也覺得蠻誇張..後面都可以直接看到內衣了」、「辦公室可以穿這樣嗎？但第一張穿這樣內衣外露真的不太好看」、「第一套直接露內衣是好看在哪…看起來超廉價」、「第一件超級醜，好像衣服被剪爛」、「我感覺露不露不重要，我也超愛看路上的辣妹的，但以照片直觀來說在路上看到不會覺得好看或性感，只會覺得她很勇敢」。

另一方面，也有網友力挺原PO女友，「還好啊~你管太多了吧，她是女朋友不是女兒，順便問一下女友在哪家公司？我想去拓展新業務」、「我覺得還好，這又沒什麼」、「我在健身房看過肉色緊身衣，原PO少見多怪」。

針對露背的上衣，女網友們則是給出正確穿搭方式，「第二張還好，但第一張那件衣服根本不是這樣穿吧，要貼Nubra才對，這樣看內衣直接露出來，感覺超沒質感」、「第一張的話換成平口內衣或小背心應該會好很多，畢竟那個內衣直接露出來，不僅不美觀，如果遇到怪人，手賤直接被打開，感覺很危險」。

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