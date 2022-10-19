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機車多久可以換一台？ 內行人曝：有定期保養可戰20年

聯合新聞網／ 綜合報導
網友好奇「一般來說，機車多久會換一台？」內行人認為「保養得宜的話，至少可以騎15-20年」。機車示意圖／聯合報系資料照片
網友好奇「一般來說，機車多久會換一台？」內行人認為「保養得宜的話，至少可以騎15-20年」。機車示意圖／聯合報系資料照片

機車方便又比汽車便宜，許多民眾會買機車來代步，日前就有網友指出，自己的機車已經騎了12年了，整台車變得又髒又舊，覺得該換一台了，好奇「大家的機車都騎多久？」

一名網友在PTT發文表示，他在2010年買了一台6萬多的機車，騎到現在已經12年了，昨日騎到一半熄火，去機車行維修花了6千多元，里程數大約2萬多公里，感覺整台機車都又髒又舊的，因此心想「是不是該換一台亮晶晶的了？」最後他好奇「各位的機車都騎幾年？一般來說都幾年換新的？」

對此，有內行人認為「定期保養的話，至少可以騎15-20年」、「我目前騎16年了，打算騎到報廢為止」、「我1993年出廠的舊迪爵還在騎」、「我的騎了18年，也修好幾萬了」、「目前大概2年買一台」、「我一台山葉機車是20年前買的，也騎了50萬公里」、「現役機車約騎了25年」、「你12年才騎2萬公里，你是都騎到家裡巷口嗎？」、「目前15年還在服役中」、「除了電動機車以外，一般都可以騎到20年以上吧」。

機車族 機車騎士

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