YouBike 2.0變得又重又難騎？ 兩派網友分析揭開優缺點

微笑單車現在有分YouBike 1.0以及YouBike 2.0，不僅外觀配色明顯不同，第二代的龍頭還有感應裝置，一眼就可以清楚分辨。不過，一名網友在網路上發文，透露自己覺得第二代非常難騎，而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在PTT上發文，好奇詢問大家「YouBike第二代為什麼變難騎了？」他認為第一代非常好騎，常常騎到以為自己就是車神，但是第二代卻變得又重又難騎。對此，原PO在貼文的最後寫道「第二代為什麼變難騎，有沒有卦？」

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「電腦跟電池都改到車上，龍頭變超重」、「我覺得車頭變窄了，騎起來好彆扭」、「從啟動到刷卡，牽車要等超久」、「椅子高加上龍頭低，所以騎姿比較累」、「握把超爛，那些突起物是摧殘手指用的嗎？」、「二代唯一缺點，我覺得是對手大的人不好握」、「龍頭明顯變矮變重，輪胎感覺變小，對男生來說施力點變差，二代確實比較難騎，一代適合身材高大的人」。

不過，也有網友認為第二代比較好騎，「會嗎？一代比較難騎吧」、「整體來說覺得二代比較好用」、「我覺得第二代好騎很多耶」、「二代比較好騎吧！椅子調整也方便」、「講反了吧？第二代好騎很多」、「二代好騎很多，1.0有時候還會刷卡過了，可是車子拔不出來，超煩」、「二代大家都覺得比較好騎」、「二代剛開始不太習慣，現在覺得很好騎啊」、「二代好騎一百萬倍」。