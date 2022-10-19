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高雄人才懂！機車停路邊「椅墊擺粗樹枝」 過來人揭背後用意

聯合新聞網／ 綜合報導
兩輛機車上都擺著樹枝。圖擷自路上觀察學院
兩輛機車上都擺著樹枝。圖擷自路上觀察學院

台灣時常傳出獼猴搶食事件，牠們還會入侵民宅和車內搶劫，甚至出現攻擊人類的行為。日前一名網友在臉書上發文，分享兩輛機車停在路邊時，都在車上卡了一根粗樹枝，而貼文曝光後也掀起討論，有過來人揭開背後用意。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見兩輛機車停在路邊停車格內，而且都在龍頭到車尾扶手間卡了一根粗樹枝，長度目測有破百公分，角度也剛好卡住，讓機車椅墊無法往上打開。對此，原PO在貼文中寫道「高雄人才懂的…」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示「放樹枝是為了避免獼猴作亂」，「這是防獼猴裝置」、「以為猴子吃的是海綿蛋糕嗎？不，是你的椅墊」、「其實身為高雄人，我也是這1、2年才知道這個用法，畢竟這方法只有鼓山的人才懂」、「因為高雄的獼猴會使用工具撬開機車置物箱偷東西，後來有人發現只要放這個，就能降低獼猴偷竊慾望」、「壽山每個人都會放無雙亂舞」、「防止獼猴開車廂」、「應該只有會去柴山跟中山大學的人懂」、「是防猴子撬開車箱」、「獼猴真的很凶悍」。

也有網友分享類似經驗，「我在中山大學機車停車場，看過猴子要搶一位女學生的早餐，但是沒有搶成功，猴子就回頭去把她的機車椅墊咬爛…報復心好可怕」、「我看過猴子跳上一輛牠喜歡的機車，然後直接站在龍頭尿尿，當下只能為車主默哀」、「壽山的猴子真的很可怕，把我哥手上整杯珍奶搶去」、「去壽山遇到獼猴超可怕，女兒的玩具發出聲音，牠們聽到還亮牙要攻擊」、「我的包差點被拿走，猴子超可怕的，大家不要餵」、「我之前去壽山真的看到猴子在翻機車椅墊，有這麼好開嗎？」、「壽山猴子拿我朋友安全帽起來摔」。

猴子 樹枝 搶劫

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