紅黃牌算什麼？電動自行車「掛住家門牌」 眾人笑翻狂猜用途

照片中這位中年阿姨一下子坐在高高的梯子上，一下子又蹲在地上抹牆壁，看起來似乎工作不輕鬆。網友在臉書社團爆廢公社公開版po出照片並感嘆寫說，現在的年輕人都不願付出勞力，只想賺取高薪，但這位阿姨都當奶奶了，孫子都上大學了，還這麼努力，「身為青壯年的我，又怎麼能不努力呢？」

2022-10-19 12:13