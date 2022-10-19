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紅黃牌算什麼？電動自行車「掛住家門牌」 眾人笑翻狂猜用途

聯合新聞網／ 綜合報導
電動自行車掛的是住家門牌。圖擷自路上觀察學院
電動自行車掛的是住家門牌。圖擷自路上觀察學院

馬路上的車流量大，所有駕駛人都要根據法規行駛，同時也必須依照規定掛車牌。不過，有輛電動自行車的車牌非常特殊，居然是住家的門牌，而貼文曝光後也掀起討論。

日前一名網友在臉書「路上觀察學院」發文，從照片中可以看見所有機車騎士們都在等紅燈，而且都有合法戴安全帽，乍看之下非常合理。不過，仔細一看這輛湖水綠的電動自行車，它並非掛著常見的車牌，而是把住家門牌掛在機車上。對此，原PO在貼文中寫道「這樣就不會忘記家裡地址了」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「罰單也寄的到，合理」、「去他家看看，他的門牌是不是換上車牌了？」、「這算動產還是不動產？」、「紅牌黃牌算什麼，門牌最猛」、「以前沒駕照騎車會說騎身份證的，現在還有沒車牌騎門牌號碼？真是長知識了」、「騎門牌也太誇張了吧，這個警察都可以開單了」、「哪天找找有沒有神祖牌的」、「出事比較好找人嗎？」、「大家都知道他住哪裡了」、「搞不好是別人家的門牌」、「真正的居無定所」。

門牌 電動自行車 罰單 機車騎士

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