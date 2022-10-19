快訊

NBA／勇士第三節恐怖一波流 柯瑞33分領軍輕取湖人開門紅

11/1起入韓免簽證！韓國觀光公社加碼三大驚喜 抽來回機票

元大集團創辦人馬志玲18日晚間辭世 享壽82歲

年薪近百萬「在台北只能苟活」 台北女友譏：桃園窮鄉下

聯合新聞網／ 綜合報導
學者認為，楊金龍續任有2大不利因素，也就是房價和物價，這二項都是央行職責，但民怨會溢溢到蔡總統身上。圖為房市示意圖。記者朱曼寧／攝影
學者認為，楊金龍續任有2大不利因素，也就是房價和物價，這二項都是央行職責，但民怨會溢溢到蔡總統身上。圖為房市示意圖。記者朱曼寧／攝影

台北的高房價冠居全台，一般的上班族想靠自己的力量置產成家難度不小，一名網友便在《靠北女友2.0》抱怨表示，自己的年薪均值在80-100萬之間，不但被女友嫌棄，提議買桃園、中壢的房子，還被說是窮鄉下住的地方，讓他十分傻眼。

該網友文中說，他是個業務，自己是26歲的桃園人，女友則是28歲的台北人，自己的年薪被女友說是不夠上進心、在台北生活只是苟活，且「年薪沒200以上結婚生子什麼的根本別想了！」桃園中壢也被嫌窮酸，讓他十分傻眼，只好大嘆「台北這個強大天龍國真的很屌！」

有網友因此批評該女友自私、活在自己世界，「用詞方式好像不住台北就不是人」、「鄉下有鄉下的好，鄉下透天比起都市的大樓，根本天差地遠」、「80-100算不錯了，大部分的雙薪家庭也應該只有80-100」、「年薪200萬也是買不了台北的高房價啦！」、「她是不是也該展現一下她的上進心呢？」；

但也有許多網友認為價值觀問題無法解決「道不同不相為謀，硬要結會很慘」、「價值觀不同真的不用勉強、沒有誰對誰錯。立場不同而已」、「金錢沒有對錯，如果無法繼續，好好道別說再見」。

延伸閱讀

台北暴雨他用APP叫計程車 沒想到前面乘客一揮手就搭走

女抱怨確診後「嗅味覺異常」 引一片苦主哀嚎：連口水都覺得苦

好市多推「699海鮮組合」遭痛批是廚餘 內行人解釋國外很常見

高中同學是爸爸包養的「小情人」 知情母曝料：她毛遂自薦

相關新聞

紅黃牌算什麼？電動自行車「掛住家門牌」 眾人笑翻狂猜用途

馬路上的車流量大，所有駕駛人都要根據法規行駛，同時也必須依照規定掛車牌。不過，有輛電動自行車的車牌非常特殊，居然是住家的門牌，而貼文曝光後也掀起討論。

年薪近百萬「在台北只能苟活」 台北女友譏：桃園窮鄉下

台北的高房價冠居全台，一般的上班族想靠自己的力量置產成家難度不小，一名網友便在《靠北女友2.0》抱怨表示，自己的年薪均值在80-100萬之間，不但被女友嫌棄，提議買桃園、中壢的房子，還被說是窮鄉下住的地方，讓他十分傻眼。

他目睹裝潢師傅「是中年阿姨」超激勵 網反曝殘酷「黑暗面」

照片中這位中年阿姨一下子坐在高高的梯子上，一下子又蹲在地上抹牆壁，看起來似乎工作不輕鬆。網友在臉書社團爆廢公社公開版po出照片並感嘆寫說，現在的年輕人都不願付出勞力，只想賺取高薪，但這位阿姨都當奶奶了，孫子都上大學了，還這麼努力，「身為青壯年的我，又怎麼能不努力呢？」

高中同學是爸爸包養的「小情人」 知情母曝料：她毛遂自薦

昔日的同學竟成為爸爸的小三，誇張情節竟在現實生活中真實上演？一名女網友表示，自己近日參加高中同學會，意外得知同學被有錢大叔包養，怎料她回家與媽媽分享聚會合照，卻得知這位「大叔」就是自己的爸爸，讓她當場崩潰「人生真的可以不用這樣荒唐」。

台北暴雨他用APP叫計程車 沒想到前面乘客一揮手就搭走

上週末大豪雨成災，大台北地區、基隆、宜蘭等多處淹水，許多人在下雨天會選擇叫計程車來移動，不過有位網友抱怨，他明明用手機APP叫好車了，結果在暴雨中「車竟然被別人搭走」，讓他超傻眼。

不想再當垃圾桶！10多年朋友聊天滿滿負能量 他怒斷孽緣封鎖

每個人或多或少都有需要宣洩不滿的時候，但如果過於頻繁，傾聽對象也會有受不了的一天。一名網友因為長期被朋友當成「情緒垃圾桶」，有一天決定斷絕來往，切斷十幾年的友情，其他網友也一面倒支持他的決定，避免讓負

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。