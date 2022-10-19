年薪近百萬「在台北只能苟活」 台北女友譏：桃園窮鄉下

台北的高房價冠居全台，一般的上班族想靠自己的力量置產成家難度不小，一名網友便在《靠北女友2.0》抱怨表示，自己的年薪均值在80-100萬之間，不但被女友嫌棄，提議買桃園、中壢的房子，還被說是窮鄉下住的地方，讓他十分傻眼。

該網友文中說，他是個業務，自己是26歲的桃園人，女友則是28歲的台北人，自己的年薪被女友說是不夠上進心、在台北生活只是苟活，且「年薪沒200以上結婚生子什麼的根本別想了！」桃園中壢也被嫌窮酸，讓他十分傻眼，只好大嘆「台北這個強大天龍國真的很屌！」

有網友因此批評該女友自私、活在自己世界，「用詞方式好像不住台北就不是人」、「鄉下有鄉下的好，鄉下透天比起都市的大樓，根本天差地遠」、「80-100算不錯了，大部分的雙薪家庭也應該只有80-100」、「年薪200萬也是買不了台北的高房價啦！」、「她是不是也該展現一下她的上進心呢？」；

但也有許多網友認為價值觀問題無法解決「道不同不相為謀，硬要結會很慘」、「價值觀不同真的不用勉強、沒有誰對誰錯。立場不同而已」、「金錢沒有對錯，如果無法繼續，好好道別說再見」。