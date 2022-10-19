高中同學是爸爸包養的「小情人」 知情母曝料：她毛遂自薦

昔日的同學竟成為爸爸的小三，誇張情節在現實生活中真實上演？一名女網友表示，自己近日參加高中同學會，意外得知同學被有錢大叔包養，怎料她回家與媽媽分享聚會合照，卻得知這位「大叔」就是自己的爸爸，讓她當場崩潰「人生真的可以不用這樣荒唐」。

該名女網友在Dcard上分享，自己在倫敦進修藝術，但因疫情關係回台灣，她爸爸是在某間公司擔任顧問，媽媽則是在家當貴婦，由於長期待在國外，因此打算趁這段時間好好陪父母，剛好自己也有存一筆錢，所以暫時無業，偶爾會到朋友的咖啡廳幫忙。

她表示，上週參加高中同學會，其中一名A同學稱有事要先走，便搭上一輛與她家同款的車走了，後來從其他人口中得知，原來這名A同學被一個有錢大叔包養，當時她則是邊聽邊附和，認為只是各取所需，也沒什麼大不了。

直到某天，她與媽媽分享聚會時的合照，沒想到對方一眼認出A同學，並詢問「為何她也在場？」，正當原Po感到納悶時，媽媽竟爆料「這女生跟爸爸關係很好，是爸爸的小情人」，此話一出讓她整個人愣在原地，然而媽媽卻一臉淡定地說，「男人總需要放風需要新鮮感」，無所謂的態度讓她崩潰，「對象是我高中同學欸有沒有搞錯啊？」。沒想到更扯的是，媽媽還指出，一開始是對方先主動找上門的。

事後，原po也貼出聚會後與A同學的對話紀錄，並喊話A女「希望妳可以看到這篇文，自己來跟我坦承這件事」。

文章一出，超展開的劇情，也令眾人看了不敢置信，紛紛驚呼「不該吃晚餐的時候打開低卡，現在有點消化不良」、「這感覺心情超級微妙的」、「好奇A女的毛遂自薦法」、「這年頭到底多少包養妹」。

不過也有人認為，「從妳的文字，妳身邊朋友大概都知道妳家境很好吧，很自然就會變成目標囉」、「雖然是有點誇張，但妳爸難道不知道她是妳朋友」、「比較有問題的是你爸媽吧」。