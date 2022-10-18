台北暴雨他用APP叫計程車 沒想到前面乘客一揮手就搭走
上週末大豪雨成災，大台北地區、基隆、宜蘭等多處淹水，許多人在下雨天會選擇叫計程車來移動，不過有位網友抱怨，他明明用手機APP叫好車了，結果在暴雨中「車竟然被別人搭走」，讓他超傻眼。
一名網友在「爆料公社」發文表示，前（16）日台北下暴雨時，他用手機APP叫了計程車，打算從台北搭到桃園機場，結果司機居然未確認乘車者身份，就直接讓別人搭車了，而且最讓原PO崩潰的是「打給司機一直被轉到語音信箱，手機還顯示已上車」。
文章曝光後，許多人也分享經驗「當司機壓錶的時候你也會收到通知，如果不是你本人上的車，那麼車隊的電腦系統會立即馬上派另外一台車輛給你，而且也不會扣到你信用卡的錢」、「這個時候如果是我也會很爆炸，畢竟雨天很難叫車，暴風雨中怎麼辦？都特地叫車了，結果被放鳥，真是想哭的心情」、「我有一次打電話叫車等很久，突然有一台計程車停在我旁邊，我以為是我叫的就上車了，後來總機打給我問我人在哪，怎麼司機都找不到，我才發現我坐錯車了，真的對司機很抱歉」。
但也有人認為，計程車司機很難確認身份，指出「非常有可能客人亂說是自己叫的車」、「你有證據能證明司機沒有確認乘客身分嗎？司機端只看得到客人姓氏跟電話，通常問乘客是否某先生或某小姐，電話末三碼是否是幾號，客人有車坐都會說：『對對對』，其實他根本不是叫車的人，你要不要自己來跑計程車看看啊」。
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