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不想再當垃圾桶！10多年朋友聊天滿滿負能量 他怒斷孽緣封鎖

聯合新聞網／ 綜合報導
朋友雖然可以分享喜怒哀樂，但如果聊天內容全是負面情緒，自然而然會讓人想保持距離。 圖／Ingimage
朋友雖然可以分享喜怒哀樂，但如果聊天內容全是負面情緒，自然而然會讓人想保持距離。 圖／Ingimage

每個人或多或少都有需要宣洩不滿的時候，但如果過於頻繁，傾聽對象也會有受不了的一天。一名網友因為長期被朋友當成「情緒垃圾桶」，有一天決定斷絕來往，切斷十幾年的友情，其他網友也一面倒支持他的決定，避免讓負能量影響到自己。

「不是抱怨就是靠北，你的生活真的都沒有絲毫正向還是快樂的事情？」這名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」貼出兩張LINE對話擷圖，內容顯示他在某位朋友正打算大吐苦水時，直接以「不要每次打來都跟我說一堆負面的事情，我覺得很煩」拒絕傾聽，對話中還提到對方連大學時代沒應徵上補習班的往事也拿出來抱怨，甚至是打電話到公司去鬧，讓他備感困擾。

對於對方不解「10多年的朋友，你為何不直接跟我說，難道我那麼難溝通，10多年耶」，發文者無奈的說，10幾年來，整個LINE對話滑到頂全是抱怨，他不是張老師也非心理醫生，「沒有責任也沒有義務，要一直接受你滿滿的負能量」，因此決定直接封鎖這位多年的朋友。

一名網友受不了朋友老是找他抱怨，因而決定封鎖對方。 圖擷自「爆廢公社公開版」
一名網友受不了朋友老是找他抱怨，因而決定封鎖對方。 圖擷自「爆廢公社公開版」

看完兩人對話的網友們，幾乎是全數贊成他的「放生」決定，「遠離會消耗自己的人，封鎖是對的」、「這個真的很可怕，一開口就是暗黑能量，再想拉他都沒用，自己都差點被拉下去了，早點脫離也好」、「這種朋友一開始會同情聽他說，但到最後先崩潰的是傾聽的人」。

還有不少「過來人」做過相同的決定，「我之前也是有這類負能量的友人，三不五時說自己消失會不會好一點…說了二年，我聽了也好累，最後放生加封鎖」、「我也斷了一個這樣的朋友，覺得生活健康快樂多了，不用一直被倒垃圾，他們只想把垃圾倒給你，根本不在乎你有沒有辦法接受」、「我也封鎖23年的朋友，無止境的負面能量太可怕了⋯⋯有一次逛街7小時通通在抱怨還有批評路人，講了還不會改」。

也有人認為再難過也不該造成朋友的困擾，「有些人只有難過的時候才會想到你」、「我也很不喜歡每次跟男朋友吵架才會聯絡我的朋友」、「真正的朋友，是不會一直把你當垃圾桶」、「我也不喜歡一直吸收別人的負能量，所以很多事我都自己消化完，不希望去影響別人」。有網友則提供消除負能量的方法，「去跑個馬拉松，負面啥的通通沒了，只剩下抽筋的雙腿」。

爆廢公社

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