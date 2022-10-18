穿拖鞋進超商遭店員罵「沒禮貌」趕出店 顧客傻眼通報店長

一名網友穿著拖鞋逛超商，欲結帳時店員不僅不協助，還直接表示他穿拖鞋來超商「非常的沒有禮貌」，事後更直接把原PO請離超商，讓原PO氣得和店長聯繫，此事引來許多網友回覆討論。

一名網友在Dcard心情版發文，表示自己去超商買東西的時候，一位值夜班員工「非常不禮貌」，補貨時就都用摔的，原PO在挑選東西的時候，店員也一直用貨物的架子，像是刻意疏遠我一樣，讓原PO的感覺很差。

原PO表示，自己結帳的時候因為雙手都是商品，也不想把商品整個倒在櫃檯，沒想到店員也沒有幫他拿的意思，兩人因此互看了很久，沒想到店員終於出聲「這樣我沒辦法幫你結帳！」，而原PO則希望店員稍微協助一下，但店員態度仍相當差，甚至直接請他離開。

原PO說明，該名店員開始說自己穿拖鞋去超商「非常的沒有禮貌」，並表示因為「這邊是公眾場合」，讓原PO聽到的當下相當傻眼，後來店員沒有要結帳的意思，原PO就因此被趕出超商，原PO無奈表示「還是不知道自己做錯了什麼」。

後來原PO表示，自己已經親自去和店長聯繫了，店長表示總公司已經有派人來處理，是店員服務出了問題。而總公司是要求離職處分，不過因為是夜班很難找到員工，近日也因為趕季節調整要換架，事情很多導致店員情緒不佳，會給予應有的處分，店長也承諾會多加教育員工，而原PO也表示可以體諒。

許多網友紛紛留言表示「沒有錯啊，別懷疑自己」、「那間啊太瞎了吧，大家一起幫你客訴他」、「我也穿拖鞋逛百貨公司阿」、「去超商要穿的多正式啊…」、「哪家阿？下次我光腳走進去」，也有網友開玩笑表示「還是腳太臭？」。