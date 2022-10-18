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不走科技或醫生如何年薪破百萬 27歲青年曝自身行業「年薪120萬」

聯合新聞網／ 綜合報導
台灣平均月薪資五萬多，但是有不少民眾認為不可能，怎麼可能有那麼高。 圖／擷自ingimage
台灣平均月薪資五萬多，但是有不少民眾認為不可能，怎麼可能有那麼高。 圖／擷自ingimage

萬物齊漲，唯獨薪水不漲，許多人對於通膨非常有感，日前有一名網友在論壇Dcard上表示，台灣平均月薪資五萬多，而百萬年薪除了科技新貴及醫生之外，想跪求非傳統高薪產業，而有達到這個薪資級距的卡友的分享，想知道大家是怎麼樣做到的呢？

一名網友在論壇Dcard上以「非高薪產業 年薪百萬的分享」為題發文，他表示Dcard版上好多年薪百萬的分享，看起來多數是科技業或醫生等等，看台灣的平均薪資月薪五萬多，相信還有很多不是在這些高薪產業的朋友，跪求非傳統高薪產業，但也有達到這個薪資級距的卡友的分享，想知道大家是怎麼樣做到的呢？譬如怎麼樣跳槽，大概花多久的時間等等。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「做吃的，超好賺」、「自己當老闆不然無解」、「早餐店老闆，年薪90-110不等，非加盟」、「輪班黑手，第一年120左右」、「遊戲業美術組長(非博弈也非黃遊)年薪+獎金+分紅年收破百」、「目前27歲，教業年薪100-120之間，大四開始教到現在」。

有位網友傳授自身經驗，說砍掉重練「我大學學店，大四去補習班洗碩班學歷，現在在螃蟹(瑞昱)，今年約230，花三年認真唸書換這個薪水蠻划算的」。

也有不少網友表示參加國考是方法，「認真回你，最簡單就是考試，國營泛國營，中鋼、台電、中油等等，或者台塑四寶系列」、「想破百萬，請考台灣銀行、土地銀行，13%，4.4個月，坐辦公室」、「我媽國小老師、我爸公務人員，年資蹲到了就破百了」。

根據行政院主計總處今年2月17日公布的資料顯示，110年全年每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，每人每月總薪資平均為5萬5754元，但是這數據一公布，有不少民眾認為不可能，怎麼可能有那麼高，大多數人也表示這個數字有點高，一般人都在3-4萬而已，許多上班族無奈的表示「對不起，我拉低水平了」。

Dcard 年薪 薪資 上班族

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