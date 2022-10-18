男怒控百元理髮剪成「狗啃」 求償3000元反被酸爆「像詐騙」

頭髮長了，不想花太多錢，只想快速簡單整理，不少民眾會直接在百元理髮店解決，但難免有成品不符期待的風險。有名男子痛批一間百元理髮，把他的頭剪得像狗啃的一樣，向店家求償還被嗆，但網友們卻不同情他的遭遇，反而大酸他「是理髮還是理財」。

一名吳姓男子在臉書社團「爆料公社」發文，控訴遭受到不合理的待遇。他表示自己只想修修髮尾而已，於是進去台北西門町一家百元理髮店，告訴女設計師「髮尾修圓修齊就好」，沒想到「店家很可怕，把我的頭髮剪成狗啃的就算了，還兇我，不然要怎樣，要就是退你120元的理髮費」。

剪髮男子透露，他大約10年前曾在另一家百元理髮被剪壞頭髮，店家賠他3000元，因此他比照當時的金額求償，打算拿這筆錢搭計程車去其他家補救，但西門町這家店表明只願退還120元，還要他去報警。

「難道來百元快剪就沒保障，被剪壞了就要摸摸鼻子跟店家說『謝謝妳們』？」更令吳男難忍的是，店裡一名自稱是投資者的女子還教訓他：「啊你現在要我賠你剪壞頭髮，那你頭髮長出來的時候你要退我6000元嗎？」他不滿的說，「頭髮被蹂躪成這樣，當下我還不能夠有任何情緒，因為那位不是老闆只是投資者的會嗆得比你大聲。」大嘆剪髮踩到大雷。

此篇貼文引發上萬網友熱烈討論，雖有部分網友認同他的怒火，即使是百元理髮，如此的剪髮技術還是太差，然而多數人認為「一分錢一分貨」，求償3000元是「獅子大開口」，「花百元想要千元服務」、「退3000相當於30倍，覺得超過了點」、「百元剪髮就讓設計師自我發揮都比較沒事，只要一要求怎麼剪保證出事」、「百元剪髮，她們都是速度快，不會管你的要求是不是不適合你」、「我也被剪過像狗啃的，而且是很明顯的那種，頂多下次不去，這位仁兄的理髮店，知道理虧也有賠償了，也該適可而止」。由於發文者提到曾獲另一家店賠償，更讓不少人懷疑他是「詐騙慣犯」。

另有網友提出若是自己被剪壞的處理方式，「如果是我，除了要求退費，我會找一家好一點的美髮院補救，再請百元店實支實付之後剪髮的金額」。