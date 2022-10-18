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雞高湯有團黑色神秘物現蹤 網友驚呼：這個太噁爛了

聯合新聞網／ 綜合報導
服務人員剪開包裝盒後，竟然是一團黑黑的不知道是什麼的物體。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
服務人員剪開包裝盒後，竟然是一團黑黑的不知道是什麼的物體。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

日前一名女網友在大賣場買到一款鋁箔包裝的雞高湯，在使用時發現裡面有異常的雜質物，於是拿到賣場去退貨，現場要求服務人員剪開包裝查核，驚見底部有一團黑色神秘物體，網友們驚呼「這個我真的不行，太噁爛了！」

有名女網友在臉書社團「Costco好市多 商品經驗老實說」上發文表示，她早上要做蒸蛋，在倒雞湯時發現怪怪的，雞湯倒出來時有雜物，並且有一股濃濃的清潔劑味道，並覺得瓶內有其他東西，於是拿去退貨時，強烈要求服務人員剪開並確認裡面有什麼東西，結果竟然是一團黑黑的不知道是什麼的物體，令原PO感到一陣噁心，想到之前都不知道吃多少進去了，覺得「這個太扯，不能接受」。

原PO早上要做蒸蛋，在倒雞湯時發現怪怪的，雞湯倒出來時有雜物。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說
原PO早上要做蒸蛋，在倒雞湯時發現怪怪的，雞湯倒出來時有雜物。 圖擷自Costco好市多 商品經驗老實說

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「好可怕！都發霉一大坨了」、「看了好想吐，這品質堪憂」、「 真的不該是退貨了事，廠商應該要出面說明，應該要通報政府食品部門查封這批」、「太恐怖了！ 看了好想吐！」、「這個超扯，我看了有點反胃」。

不少網友稱讚原PO做法正確，「幸好有要求店員剪開來看」、「應該送化驗，再提吿，要求賠償」、「感謝妳強烈要求櫃檯現場剪開檢查，不然很多人都不知道裡面是甚麼神秘物了」、「真的好糟糕，所幸版主察覺到異常並且回去櫃檯請人員剪開包裝確認」、「這次的事件真的好誇張，太嘔心了」、「真心感謝妳勇敢的強烈要求」、「應該要通報衛生局拿去驗驗看是啥米」。

也有不少網友對於那團神秘物感到好奇，「買雞湯送雞腹內的概念嗎？」、「感覺是霉，可能包裝早有破損了！」、「包裝破損，裡面變質了，鋁箔包飲料也會這樣」、「感覺是菌膜」、「那個叫生物膜，細菌抱團後的型態」、「想知道後續下文，應該不是烏骨雞吧」、「這個好像我家池塘長出來的青苔」。

有也這款雞湯愛用者站出來發聲，「這牌子我用很久了沒遇過哪種問題，你打開後有馬上冷藏嗎？如果沒有它會長霉喔」、「正確打開過後曾經忘了冰就會有黑黑綠綠毛毛的東西」、「以前就有同樣案例」、「鋁箔包是真空包裝，如果有破損會長霉」、「霉菌結晶體各種大小都有」、「在運送過程可能有破損導致空氣跑進去，就發霉了，那好像就是黴菌」。

有過類似經驗的網友也表示，「應該要通報「『衛福部食藥署』的，好市多的處理態度都是退錢而已，退貨後一切的事實就被掩蓋住了，其他不知情的受害人繼續吞下肚」、「之前跟他們打交道過，處理問題的態度也是很消極喔，最有可能就是說通報業者自律下架處理然後就沒了」、「衛生局不會查驗這個，只查完整包裝的東西，或者現場製作的東西，這已經拆包的，是沒辦法化驗的，檢體早已污染，而且也無法證明是一開始就在裡面，他查也只會抽全新完好的東西，如果堅持要查就只能自己送化驗，兩三千塊吧？」

黴菌 衛福部 食藥署 Costco 鋁箔包

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