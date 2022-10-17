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超噁！ 一家三口入住高雄汽旅 母見兒抓「1物」嚇到秒退房

聯合新聞網／ 綜合報導
有夫妻帶孩子入住汽車旅館時，孩子無意間抓到前一位房客留下的「噁心垃圾」。 圖擷自爆料公社
有夫妻帶孩子入住汽車旅館時，孩子無意間抓到前一位房客留下的「噁心垃圾」。 圖擷自爆料公社

房間衛生是許多旅客對住宿的基本要求，然而日前一對夫妻帶著孩子入住高雄某汽車旅館時卻發現，廁所骯髒且灑有不明的白色粉末，更離譜的是，孩子無意間從冰箱旁抓出一包紅色塑膠物，實則是前一位房客留下的保險套，讓這對夫妻直呼噁心，嚇得連忙落跑。有網友見狀責怪這對父母帶孩子去住汽旅，不過也有人認為衛生好壞與汽旅無絕對關係。

一對夫妻在臉書社團「爆料公社發文揭露一間噁心旅宿，他們帶著孩子臨時南下高雄赴宴，於是就近訂了一間汽車旅館，結果一進房就發現廁所馬桶很髒，一旁地板還撒了一堆不知名白粉，本想著只睡一晚便不以為意，然而更驚嚇的還在後頭。

妻子表示，幫寶寶洗完澡後，她趁著丈夫去蹲廁所時，打算先享受一下按摩椅，豈知才不到5分鐘，寶寶就開心的拿了一坨「紅色塑膠物」給她，而且上頭還捆了很多衛生紙，她仔細一看直接嚇慘，「是用過的保險套！這是在冰箱旁邊拿到的，我發誓這是上一位房客的」。

該汽車旅館不僅廁所內有不明白粉（左圖），更有前房客使用過的保險套（右圖）。圖擷自爆料公社
該汽車旅館不僅廁所內有不明白粉（左圖），更有前房客使用過的保險套（右圖）。圖擷自爆料公社

驚嚇之餘，妻子趕緊大喊丈夫，並迅速將寶寶手腳洗乾淨，「我急得快崩潰，不知道什麼都放嘴裡的寶寶到底是有沒有吃到⋯吃了多少？好怕這個不知道是誰用過的保險套有沒有病？萬一寶寶就這樣生病該怎麼辦？」懷著驚魂未定的心情，他們入住不到1小時就連夜收好行李退房。

一些網友責怪父母不該帶小孩去住汽車旅館，「有小小孩其實我不會去選擇汽旅，因為環境、用途...大家心知肚明」、「明知你們是住汽旅，明知小小孩會亂爬亂吃，還放任他自己自由活動，這是誰的問題？」、「帶小孩住汽車旅館？這我傻眼了」、「就算住普通旅館也不能讓寶寶在地上爬吧，髒死了」。

不過也有人認為問題不在汽車旅館，而是員工未落實清潔工作，「跟汽旅有什麼關係，那是房務沒整理好房間的問題」、「應該也是要看旅館的品質及管理，現在很多汽車旅館都有走親子路線，專門設置親子房，不是每間汽車旅館都那麼糟啦」、「就是有這些打掃整理不乾淨的店家，讓大家誤以為汽車旅館就是髒」。

高雄市 汽車旅館 保險套 爆料公社

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