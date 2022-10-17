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柏油路「卡巨石」釀連環自摔 苦主還原「2路況」網齊勸：提國賠

聯合新聞網／ 綜合報導
台中市台灣大道13日發生一起機車連環自摔事故，受害者直指路面石塊是罪魁禍首。 圖擷自Dcard
台中市台灣大道13日發生一起機車連環自摔事故，受害者直指路面石塊是罪魁禍首。 圖擷自Dcard

道路平坦才能確保駕駛人的行車安全，日前就有台中騎士晚上行經台灣大道時，因馬路中央的一處坑洞出現巨石，加上天色昏暗且路燈未開，導致2輛機車接連自摔，網友們見到「巨石」真面目後也直呼離譜，勸受害者一定要提出國賠

近日一位男網友在Dcard上發文透露，本（10）月13日晚間10時30分左右，台中市台灣大道上發生一起機車連環自摔事故，起因爲柏油路上驚現一塊大石頭，但完全沒有告示或三角錐提醒，導致機車騎士來不及閃避而摔車，他對此嚴厲譴責，「這麼大塊，晚上又有保護色加成，是想殺人嗎？」

此貼文也引出摔車的其中一位女乘客還原事發經過，她當時坐在朋友後座幫忙查看導航，「我當下很認真在看導航然後就飛出去了，摔車之後我朋友說有一顆大石頭，那時坐在地上的我滿臉問號，台灣大道怎麼會有大石頭。」她當時痛得只能癱坐在地上，豈料不到3分鐘時間，後面又有一台機車也因撞到石塊摔車，所幸兩輛車離了一段距離才沒有撞上。

她還補充，當時馬路上除了那塊石頭，再往前一點還有一個坑洞，而且當時天色昏暗，慢車道的路燈卻沒有打開，因此很難注意到石塊。

男網友拍下路面巨石，引起眾多網友直呼離譜。圖擷自Dcard
男網友拍下路面巨石，引起眾多網友直呼離譜。圖擷自Dcard

網友們看到現場照片也直呼離譜，「夭壽，這是人丟的吧，有夠大欸」、「這是太空掉下來的隕石嗎？怎麼可以打出來一個洞？」、「太扯了吧…這樣可以國賠嗎？」、「超級危險」。

對此，有網友援引「國家賠償法」第3條第1項，「公共設施因設置或管理有欠缺，致人民生命、身體、人身自由或財產受損害者，國家應負損害賠償責任。」說明此事件應可申請國賠。

另外，不少台中居民透露「路不平」早就是家常便飯，「台中的路超不平」、「之前看到那洞超害怕的⋯⋯台中的路真的要加強」、「不得不說台中的路真的都好爛，坑坑巴巴」、「台灣大道的路不意外⋯每次騎，後座朋友好像在玩什麼另類雲霄飛車」。

一些網友建議，下次如果看到路面有問題可以主動撥打市民專線1999回報，或是向當地里長反映，再由里長進行報修，通報內容必須交代清楚問題路段和其路況問題，才能迅速得到處理，期間也會寄送案件處理進度給通報民眾。

台中市 機車騎士 車禍 國賠

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