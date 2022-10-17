他讚台中天氣好是「最完美的地方」 網掀兩派論戰：別忘了缺水的痛苦

受尼莎颱風影響，造成北部、東北部、東部等地區降下驚人雨量。對此，一名網友表示，他對台中的天氣特別有感，並用天氣app比對各地一周的天氣，發現台中一周只有兩天下雨，令他不禁直呼，「台中真是最完美的地方」，他也推薦大家若有機會可以去台中遊玩，此文一出，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在「Dcard」發文，他身為台中人真心對天氣這方面特別有感，看了一下天氣app各地一周的天氣後，發現台中天氣最好，台南這周有四天在下雨、台中則有2周下雨、台北則是整周都在狂下雨，令他不禁感嘆，「也差太多了吧，好想念台中嗚嗚」。

原po也表示，台中自從蓋捷運後，雖然可能變得比較方便，但景觀大為失色，道路看起來小小的，「尤其七期豪宅區的某一條路上，整個大器感都沒了」，希望台中在越來越方便的同時，也能同時兼顧城市美感，就如巴黎的市容是有政府在嚴格控管的，因此才能一直保有美麗的歷史。

原po也希望，若有機會大家可多多到台中遊玩，建議計劃超過一星期的台中旅遊，否則可能沒什麼特別感覺，「台中的美式需要花悠閒時間慢慢體驗的」，他最後也補充，「我還是很愛台北、台南，別誤會唷，純論天氣而已」。

網友紛紛表示，「別忘了缺水的痛苦，住在北部的話，一生碰不到幾次限水，但中南部就不一樣了」、「所以台北其實空氣比較好啊，下雨過後的空氣會好很多，以人體健康來說，台北人會比較長壽，台中人是內心愉悅，可是台北真的很多東西貴又難吃，CP值不高，這是中南部的優勢」、「住過台中半年…空氣真的好差，支氣管敏感的人真的不適合」、「要確定欸，台中有火力發電廠，冬天下雨天數也比南部多很多吧」。

有網友則認為，台中天氣很棒，「台中真的不冷不熱剛剛好」、「如果沒有空汙，台中真的很棒」、「台中天氣真的超讚，不過也不知道要去哪挺無聊的」、「我也超愛台中，天氣很舒服，回來台北就渾身不對勁」、「台中真的很棒，建築市容很新、路也很大條，而且交通也算方便，但食物是稍微普通了點」、「台北人表示：快發霉了」、「從台北搬到台中的想說個…天氣真的是超讚，每天看見太陽出來心情就好好」。

不過，有網友認為，以交通和生活機能來說，還是會選擇台北，「台中蓋那一條頂多只有要去烏日高鐵站的比較方便而已，雖說公車很多，但台北的公車還是比較方便，要選我還是選台北，現在巴不得趕快畢業回家」、「台北人⋯目前才來台中2個月，在台中原本習慣帶著傘都拿出來了，就連下雨也一下下小雨，好不習慣，其實很懷念台北的濕冷感覺，而且如果要說交通和生活機能，還是覺得台北比較適合居住…」、「捷運目前也就一條文心路，所以某條路大器感不見的是哪條？我家住歌劇院附近，這區市容沒有因為捷運有任何差異耶」。