土石流要外送員「挖開路」送餐小費金額曝光 網傻眼：加5000都不去

受尼莎颱風影響，為北部、東部帶來驚人雨勢，不少路段交通中斷，各地都傳出災情。一名網友轉發外送群組的訂單，顧客表示，因為家裡發生土石流道路中斷，因此要外送員「挖開路」送餐，令轉發的網友不禁直呼，「這好像工兵技能」，吸引不少網友熱烈討論。

一名網友在臉書社團「外送員的奇聞怪事」轉發外送群組的訂單，外送地點為台北市文山區，顧客在備註寫著，因為來家裡的路發生土石流道路中斷，所以要求外送員想辦法「挖開路」騎上去，會在一樓等並多給50元小費，轉發的網友表示，「外送新技能Get，逢山開路，遇水架橋」，並直呼，「咦！這好像工兵技能」，真的是「奇聞怪事」，此文一出，不少網友看了相當傻眼並熱烈討論。

有網友轉發外送群組的訂單，顧客表示，因為家裡發生土石流道路中斷，因此要外送員「挖開路」送餐，令轉發的網友不禁直呼，「這好像工兵技能」。圖／外送員的奇聞怪事

網友紛紛表示，挖開路送餐小費卻只有50元太不值得，「50元小費....也太強了」、「50元幣值是比特幣的話，可以考慮一下」、「為了50塊出賣自己的生命安全！傻眼」、「騎上去，修車都不知道多少錢了」、「笑死，我給你50，你把app刪了吧」、「還挖開路勒...加5000都不去」、「跟他說：我給你100，你想辦法挖路下來取餐」、「再餓也要叫外送」。

有不少網友批評客人太過分，「回報客服拒送，客人要負評就負評，安全重要」、「那以後道路不通，就叫外送，讓外送員來通路（外送員是萬能的）」、「繼超商店員之後，外送員成為下一個變成萬能服務業的人選了嗎？」、「他這個感覺是故意的！！」、「回家換越野車才對？」、「這客人太過份了」。