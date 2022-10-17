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孝孫訂單備註1請求 外送員一看秒哭：阿嬤很有福氣
近日一名外送員在臉書社團「外送員的奇聞怪事」發文分享，他在跑單時接到一位客人訂單備註，特別要求他「把收據揉掉，我阿嬤如果問價錢就說差不多150元而已」，這段話讓他看了直呼感動。
「有溫度的訂單！」原PO看完訂單備註後不禁有感而發，「（這位客人）你很幸福，有多少人想叫聲『阿嬤』都不一定叫得到了，阿嬤也很有福氣能繼續讓你孝順」。
貼文曝光後引來近4千名網友關注，大家紛紛按讚留言，「孝順！」、「暖暖der」、「我也鼻酸了」、「這世界需要點溫暖～超棒的訂單」。
貼文還釣出其他外送員分享暖心故事，「我今天也接到一單，上面備註不要貼小白單，說怕長輩看到（小白單），出來取餐的是一位阿嬤，看來是兒女或孫子幫忙代訂餐的」、「我也遇過客人要我幫她把上面的單子撕掉，不要讓老人家看到價錢，怕老人家看到金額就不吃了」。
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