臀型明顯！妹子穿瑜珈褲上街他嗨喊「現今潮流」 網一看：很醜

隨著近幾年健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的單車褲、瑜珈褲上街。對此，就有一名網友在臉書社團分享一張照片，一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜珈褲，站在一處路口等紅綠燈，由於打扮太顯眼，貼文掀起兩派網友論戰。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名綁馬尾的女子穿著紫色露肩上衣，但往下仔細一看，女子下半身穿著紫色瑜珈褲，整個臀型一覽無遺，讓原PO不禁大呼「現在今日潮流排行榜上有名的穿著方式！」

文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「這個身材好，給過」、「身材好才敢這樣穿啊，以為隨便人穿都能看嗎」、「一看就有在運動！很棒的身材啊」、「這屁股很可以穿這樣啊」、「有身材才撐得起來阿！不然咧」、「好紫，身材很好，這樣穿可接受」。