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臀型明顯！妹子穿瑜珈褲上街他嗨喊「現今潮流」 網一看：很醜

聯合新聞網／ 綜合報導
一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜珈褲，站在一處路口等紅綠燈，超顯眼的打扮掀起網友熱議。圖／翻攝自爆廢公社公開版
一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜珈褲，站在一處路口等紅綠燈，超顯眼的打扮掀起網友熱議。圖／翻攝自爆廢公社公開版

隨著近幾年健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的單車褲、瑜珈褲上街。對此，就有一名網友在臉書社團分享一張照片，一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜珈褲，站在一處路口等紅綠燈，由於打扮太顯眼，貼文掀起兩派網友論戰。

該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名綁馬尾的女子穿著紫色露肩上衣，但往下仔細一看，女子下半身穿著紫色瑜珈褲，整個臀型一覽無遺，讓原PO不禁大呼「現在今日潮流排行榜上有名的穿著方式！」

文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「這個身材好，給過」、「身材好才敢這樣穿啊，以為隨便人穿都能看嗎」、「一看就有在運動！很棒的身材啊」、「這屁股很可以穿這樣啊」、「有身材才撐得起來阿！不然咧」、「好紫，身材很好，這樣穿可接受」。

不過也有網友認為，「不批評身材，說真的穿這樣很難看」、「這樣穿真的很醜」、「是我跟不上潮流嗎？真心覺得不好看」、「這種褲子的美，我真的get不到 」、「對不起，好像茄子」、「常常看到女生這樣穿，雖說穿衣自由，但真的很醜很難看，就算身材好也一樣」。

女子穿著紫色瑜珈褲，整個臀型一覽無遺。圖／翻攝自爆廢公社公開版
女子穿著紫色瑜珈褲，整個臀型一覽無遺。圖／翻攝自爆廢公社公開版

瑜珈 健身 爆廢公社

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