臀型明顯！妹子穿瑜珈褲上街他嗨喊「現今潮流」 網一看：很醜
隨著近幾年健身風氣盛行，路上經常可見不少女生穿著貼身的單車褲、瑜珈褲上街。對此，就有一名網友在臉書社團分享一張照片，一名女子穿著紫色上衣和紫色瑜珈褲，站在一處路口等紅綠燈，由於打扮太顯眼，貼文掀起兩派網友論戰。
該名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」PO出一張照片，只見一名綁馬尾的女子穿著紫色露肩上衣，但往下仔細一看，女子下半身穿著紫色瑜珈褲，整個臀型一覽無遺，讓原PO不禁大呼「現在今日潮流排行榜上有名的穿著方式！」
文章曝光後，立刻引來熱烈討論，網友紛紛回應「這個身材好，給過」、「身材好才敢這樣穿啊，以為隨便人穿都能看嗎」、「一看就有在運動！很棒的身材啊」、「這屁股很可以穿這樣啊」、「有身材才撐得起來阿！不然咧」、「好紫，身材很好，這樣穿可接受」。
不過也有網友認為，「不批評身材，說真的穿這樣很難看」、「這樣穿真的很醜」、「是我跟不上潮流嗎？真心覺得不好看」、「這種褲子的美，我真的get不到 」、「對不起，好像茄子」、「常常看到女生這樣穿，雖說穿衣自由，但真的很醜很難看，就算身材好也一樣」。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言