深蹲、跳躍都難不倒她！橘色惡魔暗藏「義肢女孩」 超完美演出逼哭千人

日本京都橘高校吹奏部獲邀來台參與雙十國慶演出，他們邊走、邊跳、邊吹奏樂器的高難度演奏技巧驚艷全場，讓許多台灣民眾留下深刻印象，被冠上「橘色惡魔」美名。即便已事隔多天，「橘色惡魔」依然有超高討論度，有網友翻出過去的表演紀錄，發現吹奏隊中有一位「義肢女孩」，不畏先天缺陷，全程面帶笑容與隊伍整齊劃一地一起深蹲、跳出輕盈舞步，讓人看了莫名感動。

一名網友在YouTube上分享一段影片，京都橘高校吹奏部過去曾於2015年參加「全日本行進管樂大賽」獲得金獎。網友眼尖發現站在隊伍最後一排的最右側，有一名「義肢女孩」，左腿膝蓋很明顯跟一般人不一樣。據悉，她的名字叫金丸仁美，是吹奏樂部的114期學生，2018年時為橘色惡魔的高中三年級生。

金丸仁美從小在音樂薰陶下長大，過去曾因左膝下沒有小腿而感到自卑，平常出門都穿著長褲遮蓋腳上裝的義肢。後來她開始有了想要穿裙子的念頭，於是下定決心努力改變，如願進入京都橘高校念書，並加入該校的吹奏樂部。當時吹奏樂部部長石田亞海曾暖心喊話「我們都不介意妳的腿，妳可以和我們一樣一起表演」。

從網友翻出的橘色惡魔街頭表演影片，可以看到金丸仁美演奏時的每一舞步都既輕盈又雀躍，甚至還能深蹲吹奏，力求每一個步伐都踏出精準的62.5公分。除了影片中的街頭表演，金丸仁美還積極參與各種國內外演出，2018年時她與整個吹奏部一同前往美國迪士尼參與巡演，也參加過美國玫瑰花車的遊行隊伍，還受邀在美國大學美式足球賽玫瑰碗表演，演出結束後甚至被邀請上台接受訪問，讓不少外國人瞬間被她甜美笑容和勵志精神圈粉。

橘色惡魔這支7年前奪冠影片曝光後，讓不少人再次為之動容，留言說「超於常人的韌性，很堅強的小女生」、「在夏威夷那場看過她，以為她受傷還出來表演，很有日本精神，沒想到是裝了義肢」、「總是有藉口來逃避深蹲訓練的我，感到羞愧」、「這位小女生真的超棒，裝著義肢全程表演，能有這麼強大的意志力，不畏懼他人眼光真的不簡單」、「台灣人會這麼喜歡你們真的不是沒道理的，你們太令人敬佩了」。