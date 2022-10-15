會員累點盡量刷條碼！她報號碼遭噁男記住 竟用旅館電話騷擾

為了穩定消費客群，不少店家都會推出會員制度，有些是用實體會員卡，也有些是有手機版app。一名女網友在網路上發文，透露自己之前在超商報電話累點，結果卻被男店員記住，事後甚至用旅館電話打給她，貼文曝光後也掀起討論。

日前一名女網友在Dcard上以「不要報會員電話」為題發文，她提到不少人到超商消費時，都會有報會員電話累點的時候。沒想到，原PO某次在一間全家結帳時報電話號碼，結果竟然被一名男店員刻意記住，之後被加LINE、FB、各種群組，甚至還用旅館電話打給她。原PO不僅嚇壞了，同時也感到非常噁心，因此提醒大家「報會員要用刷條碼，千萬不要報電話號碼」。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「能刷條碼就刷條碼，拿不出手機就算了，不想報電話號碼，這種事情真的很可怕，無論是騷擾還是推銷都很煩」、「常常看到不明來電是因為這樣來的嗎…我以後要改刷條碼」、「這種噁男一定要把他逼到走投無路」、「拜託去客訴他，打電話到公司客訴，這真的很扯又很誇張」、「不喜歡報電話，報電話還會直接顯示在螢幕上要你確認，有心的路人都可以記下來」、「我都用信用卡直接綁超商的付款方式，載具也綁在裡面，刷一個條碼解決所有事情」、「真心覺得報電話不太好，常常排隊結帳都會聽到前面的人報電話，一清二楚」。

另外，也有網友分享類似經驗，「我遇到一模一樣的事情，當下看到邀請還想說是誰，一看就發現是樓下店員」、「我上次去超商印東西報電話，回家被男店員加LINE，我馬上封鎖」、「我也遇過這種，然後我索性就不報會員了，超商的個人資訊隱蔽太差」、「之前到超商取貨，男店員請我確認包裹上姓名，結果回家發現該名店員加我FB，有夠可怕」、「之前報電話被旁邊一個高中男生背起來…還好是我爸的電話」、「想到上次叫熊貓，結果外送員用我的手機號碼加我的Line，還連續騷擾我好幾天」。