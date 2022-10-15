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清水地熱有小偷？他竹簍內玉米煮完少一支氣炸 過來人曝元凶

聯合新聞網／ 綜合報導
原PO的玉米少了一支。圖擷自爆怨公社
原PO的玉米少了一支。圖擷自爆怨公社

隨著天氣漸漸轉涼，不少遊客都喜歡到宜蘭清水地熱，那裡不僅有免費的泡腳區，還有專門的地方可以用溫泉水煮食材。不過，一名網友在臉書上發文，表示自己放在竹簍內煮的玉米竟然被偷了，更氣憤抨擊「台灣人的水準真差」，而貼文曝光後卻風向大變。

一名網友在臉書「爆怨公社」上發文，他在貼文開頭就直呼「太誇張了，台灣人的水準真差，到處都有小偷！」原PO透露日前到清水地熱玩，買了玉米要放在竹簍內用溫泉水煮，等熟了再好好享用。沒想到，當原PO準備拿起竹簍時，卻發現裡面的兩支玉米只剩一支，現場還沒有人願意承認，令他氣憤寫道「竹簍上都有編號，不可能拿錯！」

貼文底下吸引大量回應，不少網友點出小偷並非他人，而是竹簍裡的玉米自己漂走，「很容易漂走，別侮辱台灣人」、「可能漂走了，那麼燙，用手拿也太勇敢」、「放下去煮要顧啊…不然你會看到它跑去玩漂漂河」、「像我們這種在地的籃子都放下游，不知不覺就滿起來了…」、「你沒壓會漂走，漂走了就會被撿走」、「有沒有可能是滾出來漂走，這種事情很容易發生」、「玉米如果不顧著，真的會不小心漂走，不要把人性想太壞」、「第一次去吧…沒顧確實會漂走」、「身為在地人…沒顧的竹簍裡面食物會漂走是正常的，有顧的竹簍裡面食物也會漂走，很難用勾的回來」。

另外，也有網友分享類似經驗，「有可能漂走了，之前去煮的時候，玉米和雞蛋都離家出走」、「假設沒有用好，玉米就會玩漂漂河，我之前玉米都跑光光」、「我曾經看過隔壁的蛋漂走了」、「在清水地熱煮任何東西都會自己離家出走，真的不要懷疑，那些玉米、雞蛋、馬鈴薯等等，都會自己漂啊漂啊漂走了」、「會漂走！上禮拜才去，看到茭白筍跟玉米在我們的竹簍旁漂」、「我曾經看過竹簍丟著人就不見，然後繩子也沒有捲短一點，開口太大結果竹簍漂啊漂，就把裡面的蛋跟玉米都倒出來了，後來竹簍主人出現才傻眼找食材」。

宜蘭 爆怨公社 溫泉

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