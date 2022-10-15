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拜託別再送！最廢競選小物曝光 眾人秒指這1物：收到就扔掉

聯合新聞網／ 綜合報導
年底九合一大選逼近，各陣營候選人正積極備戰。 示意圖／聯合報系資料照片
年底九合一大選逼近，各陣營候選人正積極備戰。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著年底九合一大選逐漸逼近，各陣營候選人都積極備戰，很多人都會準備競選小物，期盼可以爭取更多民眾支持。一名網友在臉書上發文，詢問大家「收過最廢的競選小物是什麼？」而貼文曝光後也掀起討論。

一名網友在臉書「爆廢公社公開版」上發文，原PO在貼文開頭就好奇表示「問問大家，收過最廢的競選小物是什麼？」他透露倒垃圾時收到一個藍色塑膠口罩套，而現場街坊鄰居的抨擊聲不斷，認為這是一個不知用途的塑膠套，四個邊邊角角還可能刮傷，像是原PO僅放在口袋內走路回家，沒想到口袋就被割破幾個洞。

原PO收到一個藍色塑膠口罩套。圖擷自爆廢公社公開版
原PO收到一個藍色塑膠口罩套。圖擷自爆廢公社公開版

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「送面紙或口罩最實用，其他都垃圾」、「牙線棒還行，菜瓜布也實用」、「我收到的競選小物有杯麵、餅乾、菜瓜布、面紙、口罩，這樣該投給誰好…」、「我喜歡收到購物袋，以前拿到好幾個，很實用」、「高雄目前收過牙線棒、菜瓜布、面紙，但是口罩最實用」、「我看過候選人送壽桃，而且一次兩顆」、「我都拒收競選的拜票小物，因為收了也用不到」、「桃園收到不少口罩，但很多看起來都不是醫療口罩，現在這樣根本不敢戴」、「我們這邊都送酸痛貼布，剛開始很嫌棄放在桌上，後來手痛拿來貼，發現效果挺好的」。

其中，最多網友點名「有印候選人名字的口罩」，「全是垃圾啊！我還遇過候選人的名字直接印在口罩上的，這樣誰敢戴啊」、「印名字在上面的口罩我死也不戴，面紙好一點點」、「剛剛才收到一個有印名字的口罩，當下就想扔出去了」、「口罩也不錯啊！只是很多都有印候選人名字，實在不喜歡」、「口罩上印文宣的，我都直接丟了」。

口罩 爆廢公社 拜票 2022大選

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