這要5萬7？巴黎世家X樂事「洋芋片手拿包」　網笑：吃完垃圾幹嘛不丟

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文／蔡瓅萱

法國知名精品品牌Balenciaga以充滿創意又大膽的設計風格著稱，常推出各種充滿創意的新品，在日前於巴黎舉行的2023夏季大秀（Balenciaga Summer 23 Collection）中，巴黎世家再推出了與樂事Lay’s聯名的「洋芋片手拿包」，吸引全場目光。

巴黎世家和樂事聯名 推出超逼真「洋芋片手拿包」

在巴黎世家2023夏季大秀「The Mud Show」中，公開了全新的Lay’s × Balenciaga聯名款手拿包「L.O.L」。外觀使用經典的樂事洋芋片包裝設計，採以高級皮革製作，連零食袋特有的反光質感都真實還原，也呈現出了包裝的摺皺感。「L.O.L」共有四款顏色，對應著樂事洋芋片的不同口味。

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手拿包的開口處做了拉鍊設計，包包正面的Lay’s Logo下方也有Balenciaga的字樣。在伸展臺上展示時，模特兒直接抓取包包的中段，看起來就像平時大家洋芋片吃到一半時將袋子抓在手中的樣子。雖然造型貼近日常生活，看起來十分親切，但「L.O.L」的價格並不走親民路線，一個要價1,800美元（約57,000臺幣）。

image source: FB／BALENCIAGA

該包款為巴黎世家創意總監Demna設計，配合本季時尚大秀「Mud」的主題「down to earth」，希望能以貼近日常的設計，引導人掙脫世俗所加諸在身上的標籤和框架，找回最真實的自己及最根本的生活本質。

這款「樂事洋芋片手拿包」曝光後，也在網路上引發熱議。許多網友看到逼真的零食袋造型包包，紛紛開玩笑表示：「吃完的垃圾幹嘛不丟」、「走很久都沒見到垃圾桶的情況」、「原來小孩都走在最流行尖尖端」、「Balenciaga真的一直在出奇怪的東西欸」、「看起來好油」。





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