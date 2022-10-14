太慌「蟑」！冷氣機竟噴出小強 網揭問題出在「這兩處」

蟑螂是許多人討厭的生物之一，有網友在自家租屋處發現冷氣機居然會噴出大蟑螂，其他網友則建議要定期請師傅來清潔冷氣，並保持環境整潔才能解決惱人的蟑螂問題。

原PO在Dcard發文表示，近期租屋處不知道為什麼會出現大蟑螂，檢查過所有的管道確定蟑螂都無法進出，但偶爾還是會有「飛天大蟑螂」出現，後來推測懷疑是冷氣機出風口，並買了洗衣網裝上。

結果經歷一晚後，一啟動冷氣機，就聽到不明聲響，蟑螂真的是從冷氣出風口爬出，讓他大嘆「好險有網子，不然直接噴到床上」，並以自己的案例提供給網友參考。

原PO把洗衣網裝在冷氣上後，果然發現出風口跑出蟑螂。圖擷自Dcard

網友紛紛建議「這要請人來洗冷氣，是全拆開來洗那種」、「牠已經住在裡面了，要把濾網拆起來，甚至風鼓，裡面已經一堆蟑螂大便和蛋了」。

也有一名網友點出，問題可能出在冷氣排水管沒有做「儲水彎」，冷氣排水管直接接水溝，導致蟑螂沿著排水管爬進冷氣機內，最重要的是後續清潔，此外老舊冷氣也是蟑螂的最愛藏匿的地方之一，裡面髒又窄，適合生存和繁殖，只有定期清潔才能解決。

看到小強後，許多網友紛紛表示，「這台冷氣機我不要了」、「我宣布這間房子是牠的了」、「能想到用洗衣網套住很聰明欸」、「我之前房間冷氣也爬出蟑螂，然後我就搬去客廳睡了，這房間讓給牠」、「我的冷氣也會噴…」。