他撿到皮夾好心送警局 失主竟稱「2萬元不見」堅持提告

好心被雷親！一名網友近日在台北市桂林路上發現一個皮夾，因此將皮夾撿起送交警局，失主發現錢包內2萬元不翼而飛，竟指控是他偷竊堅持提告，他還得到警局到案說明，讓他崩潰直呼「人心也太恐怖！」

一名網友在臉書社團爆料公社發文表示，他是台北市停車管理處的施工承包商，9月中旬開車經過台北市桂林路，發現一個皮夾掉在馬路上，他特別將皮夾撿起，沒有打開皮夾，便送交工作地點附近的警局。

當時警察打開皮夾發現裡面沒有現金，他則回答「這東西很敏感，所以我沒打開就送到這來了」，另他也解釋「因為我要施工的地點就在對面馬路，就順道過來」。

當日下午他接獲警方致電，警察表示，失主發現錢包內的1萬多元不見了。直到近日又接到警方電話，警方解釋，因為錢包內2萬元不翼而飛，失主認為是他偷竊並堅持提告，警察還說，監視器與將皮夾送交警局的時間點都無法證明沒有犯罪，因此要求他到案說明。

該網友崩潰表示，我當下心情整個爆發，問警察，這樣也要告，早知道我就不管了，我真的想說，人心真的太恐怖！好心幫忙也被告，這樣誰敢在幫助人？」

其他網友紛紛留言「感覺他只是想蹭點錢，會不會是故意丟個空皮包，在那邊等人家撿然後送警局？皮夾成本一個200，每天搞個2件，在不同地點就月入數十萬了！」、「這根本告不成，連起訴都不會好嗎！首先，他必須要先證明皮夾裡有錢！」

還有網友留言「社會是單純的，複雜的是人，好心沒好報」、「那表示那個皮夾不是他的，皮夾根本不能放那麼多錢！」、「以後看到這種一律丟水溝！我曾經在路上看到，路人都不敢撿，連旁邊指揮交通的也無視，太多前例」。