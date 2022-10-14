魷魚遊戲？ 大貨車輪胎印4謎樣圖案 內行人曝真正含義

大貨車輪胎上印有四個圖案，網友好奇「是一種暗語還是謎語？」還有人開玩笑回應「是魷魚遊戲？」有內行人解答，四個圖案分別代表「耐磨、環保、低油、抗噪」。

一名網友在PTT發文表示，近日停紅綠燈時發現一旁的大貨車輪台上印有四個圖案，四個圖案分別是馬路、可回收圖示、加油站、禁止音符，他詢問，「有人知道是什麼意思嗎？是一種暗語還是謎語？」

其他網友紛紛開玩笑留言「魷魚遊戲？」、「不能車震」、「開車、繞路、加油、別聽音樂」、「不能拿來當樂器」、「禁止對輪胎唱歌」、「輪胎不愛聽音樂」、「掉在國道、回收胎、記得要打氣、禁聽音樂」。

內行網友解答四圖分別代表「耐磨、環保、低油、抗噪」，還有人留言「音符是指靜音（無聲）輪胎」、「低噪音，適合在鋪裝路面行駛」、「不傷路面、可回收、省油、低噪音吧」。