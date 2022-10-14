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股市大崩盤他慘賠四百萬 只夠「再撐三個月房貸」網慘求救：怎麼辦？

聯合新聞網／ 綜合報導
圖／ingimage
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近期台股跌勢不止、屢創近年新低，股民們也哀嚎遍野。《Dcard》上便有一位網友發文求救，表示自己在去年行情正好時賺了不少，還買了全新新房，但今年不但沒賺錢還倒賠不少，導致自己存款只夠再繳三個月的房貸，只好急求救網友「該怎麼辦？」

該網友說，他去年靠著做當沖跟操作波段，賺了約200萬左右，馬上付了頭期款買了間1000多萬全新大樓，「天真以為自己是股神」，只要每個月維持一樣操作策略，繳房貸就沒問題。

殊不知，今年行情大崩盤，他到現在為止已經賠掉400多萬，存款也只剩夠付3個月房貸，不敢跟家人講、也無法借錢。他因此急問「該怎麼辦？把房子轉賣掉嗎？還是找銀行增貸？還是地下銀行借款？」

有網友回應，認為他之前做法太過天真，「真以為每天過年，買房是大事，一定要有穩定的現金流」、「建議平轉賣，千萬別找地下錢莊 利滾利很可怕」、「若連房貸寬限期過了都付不出來，就只能賤賣啦」、「地下銀行不要碰你就算擺爛被法拍都贏地下銀行」、「房子在哪裡，我五折收」。

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