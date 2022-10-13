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前同事7年沒見突來電借錢 被拒後爆氣：大學畢業做粗活能看嗎？

聯合新聞網／ 綜合報導
一名男子稱自己是大學畢業所以不願做粗工，遭網狠酸「那就餓死吧」。示意圖／ingimage
一名男子稱自己是大學畢業所以不願做粗工，遭網狠酸「那就餓死吧」。示意圖／ingimage

大學錄取率一年比一年高，令許多民眾感嘆大學學歷已經不值錢。然而近日一名男子明明身上僅剩50元，卻因自己是大學畢業，不願到工地做粗活賺取日薪，反而開口向7年沒聯絡的前同事借200元吃飯，遭拒後還責怪對方沒義氣，讓許多網友看了直搖頭。

一位男網友在臉書社團「爆怨2公社」發文分享，日前一名7年未見的前同事突然打電話給他，說自己因失業身上只剩50塊，因此想向他借200元飯錢，這突如其來的要求令原po覺得莫名其妙，因為兩人過去並無交情，只是曾一起在超商打工才交換聯繫方式，後來這位同事因向店裡人借錢被拒憤而離職，此後便再無音訊。

原po當下明言拒絕，並勸前同事先找個領日薪的工作應急，再邊做邊找其他工作，豈料對方回覆，「雖說我是後段班私立大學畢業的，好歹也是大學畢業生吧…去做粗活能看嗎？你還是借我200元吧！」最後借錢不成，還發火大罵原po沒義氣，逼得原po直接掛斷電話順帶封鎖對方。

網友們了解事情始末後也直呼傻眼，「現在什麼都缺人耶，好手好腳的去借錢，他好意思喔」、「連飯都沒得吃了還在管面子，什麼叫你還是借我200元吧，算哪根蔥」、「都活到這個節骨眼了，還在意自己的學歷做粗工能不能看，那就餓死吧」。

還有不少網友直言大學生沒那麼高貴，「大學現在很多啊，放不下身段回家啃老吧」、「認識過一個推廣教育私立夜間部哲學系畢業的，不願意從基層開始，聽說不上班沒工作，不知道哪來的自信跟身段」、「滿街都是大學生，有什麼了不起的？」、「現在的大學生就跟唸當初的二技、四技一樣，沒什麼好自傲的」。

大學生 薪水

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