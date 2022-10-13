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「和牛」參戰前牛肉界誰最強？眾直指「它」呼籲別再誤解了

聯合新聞網／ 綜合報導
A5和牛示意圖。 圖／pakutaso
A5和牛示意圖。 圖／pakutaso

近年來台日交流頻繁，台灣人也對日本的美食文化興致高漲，為迎合消費者，許多餐廳引進日本特色料理或食材，如「和牛」就變得隨處可見，成為高級肉品的代名詞。有網友就好奇在和牛興起之前，台灣「最頂牛肉」是什麼？引起網友討論，內行人也指出，很多人都誤解「和牛」一詞了。

近日出現幾起「A5和牛」的消費糾紛，加上日本國門大開，使日本和牛相關議題成為眾人討論焦點，有網友便在批踢踢發問，指近幾年興起「和牛」一詞，還分「幾A幾A」的，但在和牛出現之前，最頂的牛肉是什麼

問題吸引眾人討論，紛紛留下自己的答案，「松坂啊」、「M12」、「神戶吧」、「霜降牛」、「霜降」、「牛五花」、「澳洲黑和牛（安格斯＋日本和牛）」、「以前是澳洲和牛」、「安格斯」、「安格斯，安格斯之前就霜降吧」、「美牛Prime安格斯黑牛肋眼or沙朗or菲力，正宗和牛進來前還有澳洲和牛（M9~M12）」、「火鍋就安格斯prime，燒肉一直都是和牛，只是是走私而已」、「台灣溫體牛才頂」、「本產黃牛肉」，其中以安格斯呼聲最高。

也有人表示「和牛」一詞常被誤解，「和牛不等於日本牛，很常見的誤解」，指出和牛很早就引進台灣了，「拜託20年前就有了」、「澳和在台灣賣很久啦」、「一直都有和牛，之前只是正常沒有日本牛」、「日和以前私底下有吧，近年開放是2017年底」、「和牛是一直都有」。

事實上，在2017年重新開放日本和牛以前，台灣吃的多為美國、澳洲從日本引進培育的「和牛」，三國和牛在血統認定及飼養方式上存在差異，口感風味也不同，其中澳洲和牛等級以M12最高，美國和牛以Gold為最高級，其中近來常看到的「A5和牛」則是日本和牛最高等級。

日本和牛 火鍋

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