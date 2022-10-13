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兄離世7年突收「15元悠遊卡帳單」 妹一聽補繳方式怒嗆：擾民！

聯合新聞網／ 綜合報導
一位民眾收到已過世哥哥7年前欠的15元悠遊卡費，結果一問補繳方式直接爆氣：超麻煩。本報資料照片
一位民眾收到已過世哥哥7年前欠的15元悠遊卡費，結果一問補繳方式直接爆氣：超麻煩。本報資料照片

近日一名女子收到銀行寄來的催繳帳單，仔細一看收件人卻是自己已經過世7年的哥哥，欠款內容是哥哥在過世前用悠遊卡支付的15元公車費用，女子起初雖然傻眼，卻仍聯繫客服詢問繳款方式，結果對方表示只能帶死亡證明到臨櫃補繳，她聽後氣憤表示，「不是繳不起，是真的太擾民」。

一名女網友在臉書社團「爆怨公社」大吐苦水，她表示今年7月時突然收到一張銀行寄來的補繳通知信，內容是悠遊卡積欠15元未結清，然而收信人卻是她已於2015年7月過世的哥哥，刷卡日期則為同年6月，過去7年才催繳令她十分傻眼。事後她詢問銀行客服被告知，是悠遊卡公司委託他們收費，由於哥哥的帳號已經消除，無法透過條碼繳款，必須帶著死亡證明到臨櫃補繳，她一聽直呼實在太擾民。

網友知曉後紛紛撻伐，「妳叫他自己去天上收錢！」、「現在都2022了，經過這麼多年，銀行也太扯」、「萬一20年後又收到什麼帳單？那是要⋯⋯」、「完全擾民！」、「就是結清時沒有結這一筆？這是卡公司問題呀，該扣時不扣」。

多數網友建議她乾脆不予理會，「過來人經驗，可以不用理會，也不會有任何法律責任」、「我爸走好幾年了還收過紅單，我們也是一樣不理的....」、「不要繳，等他們催理，然後為了15元起訴，再跟他們講當事人已經往生，然後他們再變更訴狀轉向繼承人催理，這流程花費的成本夠他們受的」。

也有網友認為還是應該繳清，「每個人都呆帳，公司怎麼做事？」、「人死後債務並不會消滅…」、「15元而已，還掉不就沒事了」。

根據民法第 127 條載明，債務人過世後，其債務會轉移至繼承人，債權人仍可以在期限內向繼承人要求償還費用，而債權消滅時效有15年、5年、2年之分。一般契約通常為15年，譬如借款、買賣、卡債等；其次，如利息、紅利、租金、贍養費、退職金等一年以下定期給付的債權，時效僅有5年；最短的2年時效則常見於日常消費，如住宿費、餐飲費、看診費、租金等。因此悠遊卡公司確實有權要求結清費用，不過還得依事主是否為繼承人而定。

債務 悠遊卡 公車

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