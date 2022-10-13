機車族集體逆向趕往南科上班被笑「屍速機車」 在地人曝：已經10年

上班族每天的生活都很忙碌緊迫，經常跟時間賽跑，因此就連騎車上下班都要用衝用趕的。有民眾爆料，台南市區往南科方向的河堤道路就像「屍速機車」一樣恐怖，更可怕的是還有一大群機車逆向超車，讓汽車駕駛停在路上動彈不得。

一名男網友在「爆料公社公開版」貼出多張照片和影片，發文說「每天上班時段，台南市區往南科方向的河堤路就像屍速機車一樣恐怖」。從影片中可以清楚看見，雙向單車道的河堤路被騎成了「單向雙車道」，同向的汽車只能塞在原地龜速前進，甚至對向還來了一輛白色轎車被迫要靠邊讓機車通行。

原PO透露，有一堆機車騎士把問題推卸給汽車駕駛人，「說車子不動，所以機車要超車」，氣得他大罵「怎麼不動點頭腦想想因果關係」？原PO觀察到路上有一大群機車逆向超車，到道路口又插隊進來，「車子怎麼起步？又怎麼動得了？」。

原PO接著說道，「（機車騎士）既然有喪屍的勇氣逆向（行駛），就要有勇氣勇往直前別轉彎插隊」，更直言「家裡學校沒教排隊？終究還是跟政府的建設、政策最大因果關係」，引發眾多網友共鳴，紛紛留言大喊「檢舉」。

不少網友深表同感說「這也是我每天的夢魘，早上別人要到南科上班，我卻是要從南科去台南市區上班，道路工程進度緩慢，像無政府狀態，唉」、「每次從對向走都很可怕，逆向一整排的，有些機車逆向叭他還會瞪你」、「看樣子原PO第一次『經過』那裡，早快10年前就這樣了，所以以為走那條路沒紅綠燈會比較快，誰知車禍多到有同事整個禮拜天天都上班遲到」。有網友建議說「你下班回家，記得一台一台去檢舉，國庫感謝你」、「如果我是對向車道，一定靠左，看那些逆向仔要如何」。

由於馬路上逆向行駛，已經對車輛與行人造成危險，因此若經檢舉，依據「道路交通管理處罰條例」第45條第1款、第13款等規定，交通警察可以對機車騎士處新臺幣六百元以上一千八百元以下罰鍰。