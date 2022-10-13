他分享「烤鯊魚」影片千人按讚 網友一看爆笑：新發現的物種

烤肉時會烤不少青菜、海鮮、玉米等等，肉類則是會烤雞肉、豬肉、牛肉，但你有看過「烤鯊魚」嗎？一名網友分享一支烤鯊魚的影片，但仔細一看，其實鯊魚是用茄子雕刻成的，此文一出，吸引不少網友按讚及熱烈討論。

一名網友在臉書社團「爆廢公社公開版」發文，他分享一支「烤鯊魚」的影片並表示，「有吃過整條的烤魷魚，還沒吃過整條的烤鯊魚…」，影片竹籤刺穿鯊魚嘴巴，反覆在烤盤上翻滾還撒上調味粉，不過仔細一看，發現裡面的肉是淡綠色的、外皮也是紫色的，原來是用茄子削成的鯊魚，不論是背鰭、腮裂、胸鰭、尾鰭，連眼睛也全都被雕刻出來，模樣相當精細，吸引6000多名網友按讚及討論。

有網友分享一支烤鯊魚的影片，但仔細一看，發現鯊魚是用茄子雕刻成的，吸引6000多名網友按讚及討論。圖／爆廢公社公開版

網友紛紛表示，「這是新發現的物種，茄子鯊」、「不要玩茄子」、「手工也要很強才能這麼像欸」、「臉都綠了，看來是暈船了」、「好厲害的雕刻」、「超強的刀工」、「好可愛喔！不敢吃茄子的我還是點個讚」、「我還想說怎麼有那麼小的」、「給我上10隻也沒問題的鯊魚」、「好菜的鯊魚」、「這隻鯊魚吃素長大的對吧」、「廚師也太有創意了」、「這樣的茄子看起來就不反感了耶！」、「我書讀得不多，別騙我，看起來是雕出來的」。

有網友則表示，「有梗哈哈哈，但是認真說來要不斷抹油讓茄子吸收，上醬汁，最後在灑調料加強」、「這有創意，可是應該不能叉著烤，雖然茄子未煮的時候很亢奮，但熟了會軟掉整個掉下來」。