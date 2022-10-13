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滿頭問號！店家招牌列「神秘字串」網念完傻眼：我竟然懂了

聯合新聞網／ 綜合報導
店家的招牌讓人看不懂。 圖／爆廢公社二館
店家的招牌讓人看不懂。 圖／爆廢公社二館

為了吸引顧客上門，許多店家都會發想「創意招牌」，利用諧音梗或是讓人無法一眼辨識內容的字詞，讓民眾停下來多看兩眼。近日有一位民眾發現，有家店門口招牌寫著「一串神秘字詞」，網友好奇「你看得懂嗎？」。

一名網友在臉書社團「爆廢公社二館」發文，她經過了一家店，門口的招牌寫著「瞇妮酷伯、我嚕我汽車、剖酒、愛快羅密歐、素吧嚕、尼桑、頭又塌」，原po看完笑說「怎麼沒有，逼演打不溜，米字必須連蛇」，也好奇大家都看得懂嗎？

此文一出也吸引破千人按讚，網友看完都笑翻「羅密歐都沒變」、「怎麼沒有鞭屍」、「沒有米字必須」、「太有才了」」、「我竟然看的懂」、「這個叫法有年代了耶」不過也有人看不懂直呼，「寫啥看不懂，是講台語的意思嗎？」，最多網友不懂「我嚕我汽車」。

其實這些都是車子的牌子的「原音翻譯」，對照翻譯為「Mini Cooper、Volvo、Porches、Alfa Romeo、Subaru、Nissan、Toyota」，網友也推測該家店應該是一間汽車商店。

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