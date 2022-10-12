安平古堡改名...他問「安平區要改熱蘭遮區嗎」 網笑：改了很潮

文化部文資局決議將安平古堡內兩處古蹟「台灣城殘蹟（安平古堡殘蹟）和「熱蘭遮城城垣暨城內建築遺構」合併，並改名為「熱蘭遮堡」，掀起論戰，有人覺得浪費公帑、有人覺得還原歷史很正確。有網友在ptt八卦版提問，既然安平古堡改熱蘭遮堡，那台南市安平區要不要也改熱蘭遮區？引起熱議。

原po表示，依照文化部邏輯，安平地區是由荷蘭人開發，後來鄭氏直接佔用才開始被中國化，我們應該尊重並使用荷蘭原名。「除了安平古城改熱蘭遮堡，安平老街也要改熱蘭遮老街？安平國小改熱蘭遮國小？整個安平區也可改成熱蘭遮區？這樣聽起來是不是潮感翻倍啊？」

網友建議各地比照辦理，「打狗(高雄)、打貓(嘉義民雄)、雞籠(基隆)，建議通通改回」、「安平豆花改成熱蘭遮豆花」、「台南市改成荷蘭市」、「宜蘭市改噶瑪蘭市」、「屏東改阿猴，台東改寶桑庄」、「聖多明哥區普羅民遮是赤崁樓」、「我花蓮應改洄瀾，整個文青起來」、「台灣可以叫夷州」。

有網友認為若改區名所費不貲，「門牌全換，撈一筆」、「身分證要全部改掉」、「聽起來蠻潮的，讓房價再次起飛」。

有人笑稱改名很潮，「熱蘭遮追想曲」、「應該歸還安平區給荷蘭吧」、「『來自熱遮蘭區的你』聽起來好潮」、「那台獨也要改，福爾摩沙獨立，福獨」。

文化部臉書也發文澄清，強調民眾所熟悉的「安平古堡」名稱不變，調整的僅為國定古蹟名稱，如同位於臺南市的「臺灣文學館」所在地為國定古蹟「原臺南州廳」；臺北市西門町的「中山堂」所在地為國定古蹟「臺北公會堂」，完全不影響「安平古堡」稱呼。