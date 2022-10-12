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晚2小時出生可能要「多當8個月兵」 95年元旦男寶寶超崩潰

聯合新聞網／ 綜合報導
不少男性都很在意兵役的時間長短，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片
不少男性都很在意兵役的時間長短，非新聞當事人。 示意圖／聯合報系資料照片

隨著俄烏戰爭爆發和兩岸情勢緊張，台灣的兵役延長問題也不斷引起討論，之前就傳出國防部規劃將延長役期，但正式公告將在年底前宣布。一名男網友在網路上發文，透露自己的弟弟是元旦寶寶，但這樣的特別出生時間，卻可能讓他的人生出現大改變。

日前一名男網友在Dcard上以「恭喜95年的同胞」為題發文，原PO透露自己的弟弟是元旦寶寶，乍聽之下很吉祥，但他的出生時間是民國95年1月1日凌晨2時，「差2個小時就能有很不一樣的命運」。原PO會這樣說是因為國防部初步規劃「民國95年」以後出生的役男，役期將從現行的4個月延長至1年，才導致弟弟最近的心情一直很不好。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛表示，「別哭，82年的幫他拍拍」、「92路過，現在還在找辦法逃」、「薪水都快養不起自己，還要浪費1年時間去在那邊唱軍紀歌」、「讚啦！我民國86年我驕傲」、「身為82年，為他們致敬」、「94和95年那屆畢業生有點倒楣，明明同時畢業，當兵卻一個當4個月、一個當1年」、「天選之人加油」、「國家感謝你的付出，辛苦了，來自4個月退役的安慰拍拍」。

不過，也有網友認為情緒反應太誇張了，「很好啊！才1年而已，是多玻璃啊」、「就當個兵而已，也要發這種沒意義的文章」、「坦白講1年真的不夠，希望政府至少延長至3年，不然我們兵力真的太弱」、「不就當1年而已」、「是要安慰什麼！只當1年是要多草莓」、「才1年是有什麼好安慰的，實際訓練也不多餘9個月」、「支持改回1年啊，當4個月本來就是歷史錯誤」。

雖然近日證實國防部已經在為「兵役延長至1年」做相關規劃，但最後的修改方案和措施，仍要等年底前的正式公告，最快上路時間也將在2024年。

國防部 元旦 兵役 Dcard 役男

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