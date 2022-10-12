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台人進超商智商秒歸零？店員怒批2奧客行徑：到底多公主

聯合新聞網／ 綜合報導
一名超商店員抱怨，店內的熟食區明明採自助式，但時常會出現有「公主病」的顧客，令她大翻白眼。示意圖/聯合報系資料照
一名超商店員抱怨，店內的熟食區明明採自助式，但時常會出現有「公主病」的顧客，令她大翻白眼。示意圖/聯合報系資料照

為什麼一堆客人進超商就變得無腦？一名在超商工作的女網友抱怨，店內的熟食區明明採自助式，但時常有顧客請她幫忙夾茶葉蛋、裝大亨堡，她請對方拿卻會被投以不屑的眼神回敬，令她大翻白眼。

該名超商店員在臉書社團《爆怨公社》表示，店內熟食區採自助式，但時常會出現有「公主病」的顧客。一名消費者買了兩個三角飯糰詢問是否有送一顆茶葉蛋，原po回答「是」，沒想到對方卻以不屑的語氣及眼神說，「茶葉蛋要自己夾喔？」，原po認為，若購買的人是小孩，她肯定會幫忙，但一個大人還要她服務，「到底多公主」！

另外，還有一名顧客也令她大開眼界，當時櫃檯人很多，一名消費者拿著大亨堡的麵包問她說，「要自己裝入袋子喔」，並透露出一種本小姐的手是不能碰那些的眼神，原po仍禮貌回說「是的，要請麻煩您自己裝入喔」，但對方竟以充滿不屑的眼神回敬，讓她在心裡氣得大罵「請問到底知不知道自助區的意思是甚麼啊！是多麼覺得自己是公主王子命啊，沒有公主命就請不要公主病好嗎？不要造成其他人困擾，是覺得超商店員很閒嗎？」。

文章曝光，引起許多網友們討論，「那個門是智商歸零門」、「很多人進超商，智商會瞬間歸零」、「他們只想把服務業的店員當奴才而已，奧客」、「我做飲料店，店裡也有賣茶葉蛋，遇到不少公主病客人問我茶葉蛋有殼嗎，啊請問哪家茶葉蛋是無殼的？」。

不過也有人認為，「現在因為有些店可以自己動手，有些店不能，所以顧客詢問的意思，應該是確認該店的規定而已，你說的案例，應該不是你們店的常客吧」、「為什麼要自己翻譯別人的眼神」。

超商 奧客

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