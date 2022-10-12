明國境解封！換護照超誇張人潮塞爆櫃台 「免排隊撇步」曝光

隨著世界各國逐漸開放國門，我國邊境也將於明（13）日解封，實施入境檢疫「0＋7」新制，不少民眾都等不及要出國玩了。一名網友在臉書上發文，分享申請換發護照的現場人潮，排隊隊伍大排長龍，抽到號碼牌後還可能要等200人，引發內行人建議「還是找旅行社代辦吧！」

日前一名網友在臉書「好想住飯店⭕好康.踩雷不藏私」上發文，原PO透露不確定是不是因為連假後的第一天，10月11日申請換發護照的人特別多。從照片中可以看見，首先一樓是填好表格後，排隊等待抽號碼牌的人潮，誇張隊伍甚至排到門外；而另一張則是位於外交部領事事務局二樓，這些人是拿到號碼牌後，確定自己是200號內才能上樓，畫面中很多民眾都沒有座位可以坐著等候，只能站著等待叫號。對此，原PO認為近期有需要換發護照的旅客，建議還是找旅行社代辦。

貼文底下吸引大量回應，不少網友紛紛驚呼，「大家都想出國了」、「上週就這樣，我今天去領也是嚇一跳」、「上週去也是快200人在等，沒過期就再等等吧」、「我先不出門了，大家先請」、「好可怕的人潮」、「這個人潮…」、「哇！台灣人果然很愛排隊」、「人也太多了」、「原來真的有人現場等」。

據了解，到外交部辦理護照的收費為1300元，14歲以下孩童為900元；若是找旅行社代辦，價位大約落在1400到1800元，其中可能因為收件方式以及工作天數，價格上會有些許增減。因此，不少網友認為雖然找代辦貴了一點，但不僅不用排隊久候，還可以省去繁瑣的紙本程序，「請旅行社代辦根本超超超值啊」、「真的，交給旅行社吧」、「專人到府收件，辦好還準時用掛號寄回來」、「網路很多代辦的還能到府收件，我會寧願給別人代辦啦」、「跟去年空蕩蕩比，真的差好多」、「給旅行社辦護照CP值很高，一本護照10年期，賺一次服務費而已」。

事實上，若想要節省辦理換發護照的時間，民眾除了可以找旅行社代辦，也可以利用外交部領事事務局官網，透過網路填表系統預約申辦，先在線上填表再預約時間辦理。最後，為了因應國人需求，領務局和國內四個辦事處，週三開放收件時間延長到晚上8時。