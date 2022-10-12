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7年繳清207萬房貸！ 他曝1招還錢秘訣「免多繳利息」

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友分享他花了7年繳清房貸，還款的小秘訣。聯合報系資料照／記者杜建重攝影
一名網友分享他花了7年繳清房貸，還款的小秘訣。聯合報系資料照／記者杜建重攝影

房價不斷上漲，加上央行日前再度宣布升息半碼，房貸族已經苦哈哈，笑不出來，每個月的房貸壓力也加重。不過有網友日前表示，自己等了七年，終於可以按下「結清」這個選項。

該名網友在臉書社團「爆廢公社」貼出銀行App繳貸款的截圖，原先貸款金額為207萬元，後來貸款餘額剩下29萬4674元，而他的帳戶存款則有30萬811元，最後他選擇一口氣結清。

而這一刻讓他高喊「我等7年了，早就等不及按這結清選項了」，於是他正式脫離房貸一族。除了跟大家分享他已經沒有貸款的喜悅，他也透露能夠還完房貸的小秘訣，甚至表示自己更打算再買一棟房子。

他採用「本金平均攤還」的方法，也就是先苦後甘的概念。意思是他每期要還固定的本金，且當月利息隨著每期貸款餘額剩下數字減少，所以每個月的月付金都不太一樣，要常常確認，這點跟本息平均攤還每個月總還款額固定有很大的不同。

不少人在底下留言恭喜他脫離房貸地獄，還有人說「好好喔，貸兩百就能買房」，他則回應「非也！那是增貸！原本800快還清，卻又增貸220」。也有人好奇到底他一個月繳多少，他說，「剛貸款時220萬，月付20435，結清前1個月應該是月付11000左右，10年120期的。」

此外，他還建議，還房貸從中間期開始，提早還會比較有利，否則前期很多錢都是送銀行賺利息，並透露2年後還要再買房。他表示，自己可沒有打算完全無債，之後還會繼續挑戰，要懂得用借來的錢發展資產。

還有人好奇問說「台灣貸款方面一次結清不會被罰款嗎？」他也解釋，「那個是違約金！在綁約期間內提早結清會有違約金，但超過綁約期間則不會」，而且還要看銀行，有些半年，有些1年，像他辦的軍公教甚至隔月即可結清，無綁約。

網友按下「結清」選項，開心終於把房貸繳完了。圖擷自爆廢公社
網友按下「結清」選項，開心終於把房貸繳完了。圖擷自爆廢公社

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